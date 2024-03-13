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Военная операция на Украине ,  
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Пожар на атакованном дроном нефтезаводе в Рязанской области потушили

Рязанский губернатор заявил о ликвидации пожара на нефтезаводе после атаки дрона
Сюжет
Военная операция на Украине

Пожарные потушили возгорание на нефтезаводе в Рязанской области, которое началось после атаки беспилотника, сообщил губернатор региона Павел Малков в телеграм-канале.

«Возгорание на рязанском нефтезаводе ликвидировано», — написал Малков.

Он также рассказал, что два человека пострадали — у них ранения рук, жизни людей ничто не угрожает.

О том, что завод подвергся атаке дронов, Малков сообщил около восьми утра 13 марта.

Пожар на атакованном дроном нефтезаводе в Рязанской области потушили
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Утром Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь российские военные уничтожили 58 беспилотников над шестью регионами. В Воронежской области были уничтожены 29 дронов, в Белгородской — 11, в Курской и Брянской — по восемь. Также ночью атаке подвергся нефтезавод в Ленинградской области.

Около 11 утра Минобороны отчиталось о еще семи сбитых дронах — одном в Белгородской области и шести в Воронежской.

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Теги
Рязанская область Павел Малков Пожар заводы нефть дроны беспилотники
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