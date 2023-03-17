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CNN узнал об оценке США выгоды от полетов дронов над Черным морем

CNN: США оценивают целесообразность операций с дронами после инцидента над Черным морем
США оценивают возможные затраты и выгоды от миссий с дронами над Черным морем, в том числе ценность разведданных о происходящем на Украине, и думают, как снизить риск конфликта с российскими военными
Фото: U.S. European Command / Reuters
Фото: U.S. European Command / Reuters

Соединенные Штаты после инцидента с российскими истребителями Су-27 и американским дроном MQ-9 Reaper над Черным морем оценивают целесообразность проведения подобных операций с разведывательными беспилотниками в этом районе, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Пентагон планирует проанализировать затраты и выгоды от выполнения таких миссий, «сравнив потенциальную ценность разведданных с этого маршрута с риском эскалации в отношениях с Россией», передает телеканал. Американские военные «внимательно изучают» маршруты беспилотников и оценивают, как снизить риск конфликта с российскими военными, поскольку российская авиация действует в районе Крыма.

Как сообщил один из высокопоставленных чиновников, в Вашингтоне обеспокоены, что ограничение полетов американских дронов над Черным морем повлияет на сбор разведданных, связанных с военными действиями на Украине. Но у США есть альтернативные возможности для сбора такой информации, например, спутники-шпионы, отметил он.

CNN отмечает, что пока анализ не завершится, полеты американских дронов продолжатся. Один из них той же модели, что затонувший в море MQ-9 Reaper, недавно был направлен в район инцидента, чтобы обследовать место крушения и вести наблюдение за действиями России, которая пытается обнаружить обломки. 16 марта канал сообщил, что, по мнению Вашингтона, российская сторона могла найти некоторые части дрона и стекловолокно.

Инцидент произошел 14 марта. По данным Европейского командования ВС США, дрон вел разведку над международными водами Черного моря, когда на его перехват направились два Су-27. США заявляли, что российский истребитель задел его винт и беспилотник пришлось затопить. Перед этим, по данным командования, Су-27 сбросили на дрон топливо. Минобороны России утверждает, что Су-27 не вступали в контакт с MQ-9 и не применяли бортовое вооружение. Американский беспилотник, как указали в ведомстве, летел с выключенными транспондерами, его зафиксировали в районе Крымского полуострова, когда тот двигался в направлении границы России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления США о том, что истребители, сбросив топливо, действовали неэкологично, заявил: «Почему неэкологично это? Может быть, там не надо было летать кому не положено, тогда все было бы экологично».

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На следующий день после инцидента ситуацию обсудили министры обороны Сергей Шойгу и Ллойд Остин. Шойгу заявил, что США не соблюдали зону ограничения полетов. Американская сторона с этим не согласна; в Белом доме отмечают, что Россия не может ограничивать полеты в Черном море.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
США Черное море беспилотники дроны Су-27
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