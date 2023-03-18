США возобновили полеты дронов над Черным морем после инцидента с Су-27

В пятницу, 17 марта, США направили в район Черного моря разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. По данным FlightRadar24, он некоторое время был в международном воздушном пространстве к югу от Крыма и к западу от Сочи

БПЛА RQ-4 Global Hawk (Фото: Sra Tyler Woodward / Zuma / Global Look Press)

Соединенные Штаты возобновили полеты разведывательных беспилотников над Черным морем после инцидента с дроном MQ-9 Reaper и российским истребителем Су-27, сообщает Reuters с ссылкой на двух американских чиновников. По их словам, накануне, 17 марта, в регион был направлен дрон RQ-4 Global Hawk.

О разведывательном полете этого дрона также сообщил CNN, ссылаясь на сервис FlightRadar24. По его данным, беспилотник летел на высоте 52 тыс. футов (почти 16 км) над южной частью Черного моря, он прилетел из воздушного пространства Румынии. Некоторое время RQ-4 Global Hawk провел в международном воздушном пространстве к юго-востоку от Крыма и к западу от Сочи.

По словам собеседника Reuters, это был первый такой полет дрона после инцидента; при этом накануне CNN передавал, что Соединенные Штаты направили на место крушения MQ-9 Reaper еще один беспилотник той же модели, он должен был проследить за тем, как идет работа по поиску обломков.

По данным европейского командования ВС США, утром 14 марта MQ-9 вел разведку над международными водами Черного моря, когда на его перехват направились два Су-27. Американская сторона заявляла, что истребители сбросили на дрон топливо, а один из Су-27 задел винт беспилотника и тот пришлось затопить, и опубликовала видео произошедшего. Минобороны России отвергает эту версию, заявляя, что Су-27 не вступали в контакт с MQ-9. По данным российской стороны, дрон «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью».

В ведомстве заявили, что пилоты Су-27 предотвратили нарушение дроном «границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции». Летчиков представили к госнаградам.

15 марта министр обороны Сергей Шойгу поговорил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином. Шойгу заявил, что США не соблюдали зону ограничения полетов. В Вашингтоне с этим не согласны: Остин сказал, что США продолжат действовать везде, где это позволяет делать международное право. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал российские ограничения незаконными.