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Шойгу представил к наградам летчиков после инцидента с беспилотником США

Шойгу представил к наградам летчиков Су-27, «предотвративших нарушение границ» дроном США
Американский MQ-9 затонул в Черном море 14 марта. США обвинили российский Су-27 в повреждении дрона — Москва настаивала, что истребители в контакт с ним не вступали. Шойгу наградит пилотов за «предотвращение нарушения границ»
Истребитель Су-27 пролетает рядом с американским беспилотником MQ-9
Истребитель Су-27 пролетает рядом с американским беспилотником MQ-9 (Фото: Европейское командование министерства обороны США / Getty Images)

Министр обороны России Сергей Шойгу представил к госнаградам летчиков Су-27, «предотвративших нарушение границ района спецоперации» американским беспилотником MQ-9, сообщило Минобороны.

«Сергей Шойгу представил к награждению государственными наградами летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В министерстве утверждают, что полет дрона осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства. При этом, отмечают в ведомстве, границы района были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства в соответствии с международными нормами.

Имена и звания представленных к наградам летчиков в Минобороны не сообщили.

14 марта Европейское командование вооруженных сил США сообщило, что российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. Спустя несколько дней командование опубликовало видео инцидента, на котором видно, как российский самолет на большой скорости приближается к беспилотнику и проводит сброс топлива.

США подчеркивают, что из-за того, что Су-27 задел винт, беспилотник был вынужденно затоплен. Минобороны России утверждает, что Су-27 не вступали в контакт с MQ-9 и не применяли бортовое вооружение.

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Шойгу представил к наградам летчиков после инцидента с беспилотником США
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MQ-9 Reaper — ударный беспилотник, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems, он стоит на вооружении США и Великобритании. Дрон может развивать скорость более 400 км/ч и находиться в воздухе до 24 часов, он способен нести около десяти ракет AGM-114 Hellfire класса «воздух — поверхность».

На следующий день после инцидента ситуацию обсудили министры обороны Сергей Шойгу и Ллойд Остин. Первый, в частности, заявил, что США не соблюдали зону ограничения полетов. Американская сторона с этим не согласна: в Белом доме отмечают, что Россия не может ограничивать полеты в Черном море. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби утверждал, что США не собираются соблюдать «незаконные ограничения полетов над Черным морем».

17 марта Пентагон сообщил, что Россия пытается извлечь обломки американского дрона. «Не буду вдаваться в детали, но мы прилагаем усилия, чтобы защитить информацию разрушенного воздушного судна», — отметил пресс-секретарь оборонного ведомства США Патрик Райдер. О том, что Россия будет пытаться достать остатки упавшего в Черное море беспилотника, ранее говорил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

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Теги
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Сергей Шойгу беспилотники госнаграды США Черное море

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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