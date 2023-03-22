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Киев передал Китаю свою формулу мира и ждет ответа

Президент Украины Зеленский: Киев передал Китаю свою формулу мира и ждет ответа
Украина по дипломатическим каналам пригласила КНР поучаствовать в ее формуле мира, сообщил президент Владимир Зеленский

Украина передала Китаю по дипломатическим каналам свою формулу мира, заявил президент Владимир Зеленский. Его слова приводит УНИАН.

«Мы приглашаем к диалогу и ожидаем ответ», — сказал Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Киеве.

Он отметил, что прекращение огня «просто так, как явление, никого не устраивает», поскольку это лишь замораживание конфликта.

Осенью 2022 года на саммите G20 Зеленский предложил формулу мира из 10 пунктов, включая радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск, фиксацию окончания конфликта.

В Кремле отвергли любые мирные планы от Киева, если они не учитывают присоединения к России новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

В годовщину начала боевых действий на Украине Китай опубликовал свой план урегулирования из 12 пунктов. В нем Пекин, в частности, предложил уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, отказаться от менталитета холодной войны, прекратить огонь, возобновить переговоры и отказаться от санкций.

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Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве не исключил, что предложения Пекина в будущем могут лечь в основу плана по мирному урегулированию конфликта на Украине, когда к этому будут готовы Киев и Запад.

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Теги
Елена Чернышова
Владимир Зеленский Китай мирный план Военная операция на Украине
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