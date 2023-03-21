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Путин при Си Цзиньпине поднял тост со словом «干杯»

Путин: Россия и Китай поставили масштабные и дерзкие цели на перспективу
Си Цзиньпин и Владимир Путин
Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: Павел Быркин / ТАСС)

Москва и Пекин поставили «в хорошем смысле дерзкие цели», сообщил президент Владимир Путин на государственном приеме в честь главы КНР Си Цзиньпина, передает ТАСС.

«Мы обозначили горизонты нашего партнерства, поставили масштабные, в хорошем смысле дерзкие цели и задачи на перспективу», — заявил глава государства, поднимая тост.

Он предложил тост за здоровье Си Цзиньпина и всех членов китайской делегации, за углубление и «стратегического взаимодействия», и партнерства между странами, а также за «процветание и благополучие народов России и КНР».

Свой тост президент России завершил фразой на китайском:

«干杯 (gānbēi)», — сказал Путин.

«Ганьбэй!» — это традиционный китайский тост, на русский язык фразу можно перевести как «[выпьем] до дна».

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Си Цзиньпин в ответ также предложил тост за дружбу между народами России и Китая, их процветание и счастье, а также за здоровье президента России и всех присутствующих. «干杯 (gānbēi)», — заключил Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин прибыл с визитом в Россию 20 марта. Он и Путин провели неформальную встречу, которая длилась четыре с половиной часа.

21 марта Си провел трехчасовые переговоры с российским президентом, после которых лидеры двух стран дали совместную пресс-конференцию. Путин заявил, что Россия и Китай подписали два совместных документа — о плане развития ключевых направлений в экономике и об углублении стратегического партнерства между двумя государствами. По словам российского лидера, китайско-российские отношения «находятся на наивысшем за всю историю уровне развития».

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Владимир Путин Си Цзиньпин тост Россия Китай

Си Цзиньпин

политик, председатель КНР

15 июня 1953 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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