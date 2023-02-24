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ЕС и НАТО отреагировали на китайский план мирного соглашения по Украине

Президент Польши допустил, что это может быть путь к миру, фон дер Ляйен пообещала изучить план, а Столтенберг заявил, что к Пекину мало доверия. В Киеве план сочли неприемлемым
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Евросоюз изучит предложенный Китаем документ по урегулированию конфликта на Украине, но будет рассматривать его на фоне «дружбы Пекина и Москвы», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Китай представил свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля — в годовщину начала конфликта. Он включает в себя 12 пунктов, среди которых прекращение военных действий, возобновление мирных переговоров и прекращение односторонних санкций.

«Китай встал на их сторону, подписав, например, соглашение о неограниченной дружбе [с Россией] прямо перед вторжением. Конечно, мы рассмотрим принципы, но мы рассмотрим их на фоне того, что Китай занял сторону Москвы», — заявила фон дер Ляйен.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя мирный план Китая, заявил, что к Пекину «нет большого доверия». Он также указал, что альянс не исключает поставок китайских вооружений в Россию, хотя «доказательств пока нет». «Китай не должен этого делать, потому что это будет означать поддержку незаконной агрессии и нарушение международного права», — предостерег генсек.

Президент Польши Анджей Дуда в интервью RMF заявил, что представленные Китаем предложения по урегулированию и реакция властей в Киеве на этот шаг могут быть путем к миру. «Это [мирный план Китая] всегда может быть путем к миру, и я считаю очень разумным то, как ведут себя украинские власти, в частности президент [Украины Владимир] Зеленский. Нельзя недооценивать такого великого партнера и такую великую силу, как Китай», — подчеркнул Дуда.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что Запад рад любым конструктивным предложениям по Украине, но усомнился, «хочет ли Китай играть такую конструктивную роль».

На Украине план КНР по мирному урегулированию сочли «неприемлемым». «То есть [Китай] хочет, чтобы мы уже садились за стол переговоров и о чем-то договаривались. <...> Это неприемлемая позиция», — указал глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Рада».

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О намерении Китая представить свой план урегулирования заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, выступая 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. 22 февраля Ван И в Москве встретился в президентом Владимиром Путиным, после этого МИД КНР сообщил, что Россия подтвердила готовность решить конфликт путем переговоров.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Ван И поделился с ним деталями мирного плана и Украина их изучит.

В опубликованном 24 февраля мирном плане Китая по Украине 12 пунктов:

  • уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН;
  • отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципа, что «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других»;
  • прекращение военных действий, избежание эскалации и поддержка движения России и Украины к диалогу;
  • возобновление мирных переговоров как «единственного жизнеспособного решения» конфликта, Китай готов играть «в этом отношении конструктивную роль»;
  • разрешение гуманитарного кризиса, создание гуманитарных коридоров для мирных жителей, увеличение гуманитарной помощи, поддержка ООН как координатора деятельности в данной области;
  • защита гражданских лиц и военнопленных, в том числе создание «благоприятных условий» для обменов;
  • обеспечение безопасности атомных электростанций;
  • противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия;
  • содействие экспорту зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы;
  • прекращение односторонних санкций, которые не решают текущие проблемы, а создают новые;
  • поддержка стабильности производственных цепочек и цепочек поставок, отказ от использования мировой экономики в политических целях;
  • содействие постконфликтному восстановлению, «Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом начинании».

Российский МИД неоднократно заявлял о готовности к мирным переговорам, но только на «основе существующей реальности». Москва также обвиняла Вашингтон и его союзников в срыве весенних переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной. Зеленский условием для диалога называл вывод российских войск на границы 1991 года.

ЕС и НАТО отреагировали на китайский план мирного соглашения по Украине
ЕС и НАТО отреагировали на китайский план мирного соглашения по Украине

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
НАТО мирный план ЕС Военная операция на Украине Китай
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