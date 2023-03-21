Как страны оказались на «верной стороне истории» и что это значит для украинского урегулирования

О чем договорились в Москве Владимир Путин и Си Цзиньпин Как страны оказались на «верной стороне истории» и что это значит для украинского урегулирования

Россия и Китай не намерены сбавлять темпы сближения, следует из заявлений лидеров двух стран. О чем договорились Владимир Путин и Си Цзиньпин — в материале РБК

Как проходила встреча по высшему разряду

Центральным днем трехдневного государственного визита Си Цзиньпина в Россию стал вторник. Начался он со встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным в Белом доме. Там Си сообщил, что пригласил российского президента посетить третий международный форум китайского экономического и логистического проекта «Один пояс — один путь». Мишустина Си тоже пригласил в Китай, но без привязки к форуму, а «как можно скорее» — чтобы познакомиться с новым главой китайского правительства Ли Цяном (он был утвержден премьером Госсовета на завершившемся 13 марта заседании Всекитайского народного собрания, на котором Си Цзиньпин был переизбран на третий председательский срок).

В доме правительства Си напомнил, что российско-китайские отношения «прошли много испытаний на прочность». «Поэтому я без сомнения выбрал Россию как первую остановку своего зарубежного визита после переизбрания», — сказал он. Если десять лет назад, когда Си приехал после первого избрания на пост, на переговорах стороны выражали надежду, что товарооборот между странами достигнет $100 млрд, то в этот раз говорили о рубеже в $200 млрд. Мишустин выразил уверенность, что товарооборот дойдет до этой отметки, так как уже в прошлом году он приблизился к $190 млрд, а инвестиционный портфель Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству насчитывает 79 проектов на сумму свыше $165 млрд.

Из Белого дома Си направился в Кремль. В Георгиевском зале Большого кремлевского дворца прошла официальная церемония встречи с президентом Владимиром Путиным. Накануне лидеры уже говорили — неформально. Путин и Си Цзиньпин выслушали гимны обеих стран, поздоровались с членами делегаций (китайская делегация на всех мероприятиях визита, в отличие от российской, соблюдала масочный режим) и перешли к переговорам — сначала в узком составе с немногочисленными помощниками, а потом в расширенном.

Как Китай и Россия договорились углублять отношения

По завершении переговоров лидеры выступили с заявлениями, в которых подчеркивали уникальный характер как их личных отношений, так и отношений между странами. Все переговоры были успешны, они прошли в теплой, товарищеской, конструктивной атмосфере, что «в полной мере отражает характер отношений», «которые являются образцом партнерства и стратегического взаимодействия», не скупился на характеристики Владимир Путин.

Отметив приоритет торгово-экономического сотрудничества, Путин призвал деловые круги «без раскачки» приступить к реализации подписанных документов. Подписанный лидерами план развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года предусматривает восемь основных направлений, в том числе развитие торговли за счет электронной торговли и иных инновационных инструментов, развитие взаимосвязанной логистической системы, обеспечение взаимной и глобальной энергетической безопасности.

В оценке ситуации в мире взгляды России и Китая совпадают или очень схожи, сказал президент России. Обе страны, по его словам, решительно выступают против того, чтобы любые государства или блоки наносили ущерб законным интересам других. Подробные оценки ситуации в мире содержатся в подписанном лидерами совместном заявлении об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. В нем Москва и Пекин отмечают: их отношения «являются зрелыми, стабильными, самодостаточными и крепкими, выдержали испытание пандемией COVID-19 и турбулентной международной обстановкой, не подвержены внешнему влиянию, демонстрируют жизнеспособность и позитивную энергетику».

Как и в заявлении, подписанном в феврале 2022 года по итогам визита Путина в Пекин, Россия и Китай снова отметили, что не существует «высшей демократии», а все страны могут развиваться по собственным моделям и выбирать собственный путь развития в области прав человека (страны Запада регулярно критикуют и Россию, и Китай за нарушение прав человека). Стороны вновь осудили «цветные революции», и допустили проведение раз в год встреч министров внутренних дел для противодействия им.

Россия подтвердила приверженность принципу одного Китая, признавая, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР, а Китай поддержал призыв провести объективное расследование взрывов на газопроводах «Северный поток».

Украина и мирный план

В феврале Пекин впервые перешел от традиционных, но нейтральных призывов к миру и представил более подробное видение урегулирования конфликта на Украине. Китайский план обещали тщательно изучить Москва, Киев и западные столицы. По оценке Путина, которую он дал по итогам переговоров в Москве, многие положения китайской инициативы созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу мирного урегулирования. Но, тут же оговорился российский президент, возможно это будет, когда к нему будут готовы в Киеве и на Западе, а пока такой готовности он не видит. «Наша позиция основана на самой сути вопроса и правде. <…> Мы твердо стоим на верной стороне истории», — охарактеризовал китайскую позицию Си, указав, что она основана на принципах ООН.

Позиция по Украине зафиксирована и в итоговом заявлении, где указано, что для решения необходимо уважать легитимные озабоченности всех стран в области безопасности и предотвращать формирование блокового противостояния.

Внимательно следившие за визитом Си американские и европейские политики в понедельник и вторник делали заявления, указывающие на недостатки в китайском плане. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что китайская мирная инициатива вызывает обеспокоенность, потому что в ней нет призыва к России отвести войска с занятых территорий.

Активно западные политики комментировали вопрос возможных поставок оружия Китаем России. Но верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что таковых не наблюдают. «Об оружии от Китая для России пока речь не идет, таких фактов не зафиксировано», — заявил представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов во время телемарафона.

Зачем страны нужны друг другу

Западные политики и эксперты пристально следят за визитом Си в Москву, оценивая роль каждой из стран в сложившемся тандеме. По определению представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, Китай и Россия находятся в «браке по расчету», что подкрепляется цифрами: Россия — крупнейший поставщик газа для КНР, а Китай — главный торговый партнер России. Цель сближения двух стран, по его словам, в стремлении бросить вызов «лидерству США». «Россия и Китай остаются близкими партнерами, объединенными общей враждебностью к США и их союзникам», — отметил колумнист Financial Times Гидеон Рахман.

Однако у сотрудничества, которое страны характеризуют как уникальное, есть ограничения, считают эксперты The Brookings Institution — аналитическом центре США, специализирующейся в том числе на внешней политике. Китай оказал очень мало поддержки военным действиям России — нет свидетельств, что Китай поставляет Москве оружие, Пекин осторожен, чтобы не нарушить режим санкций, указывают эксперты. Последнее обстоятельство они объясняют тем, что для Пекина ставки гораздо выше в сфере сотрудничества с США и союзниками США и Европы в Азии, чем в сфере сотрудничества с Россией. При этом Китай, конечно, не хочет, чтобы Россия проиграла на Украине, и хочет, чтобы Запад признал законные озабоченности Москвы в сфере безопасности, потому что примеряет их и к себе, указывают эксперты.

«Китай, как показывает его опыт взаимодействия с Ираном, прекрасно находит пути избежать санкций, при этом нисколько не сокращая, а даже наращивая взаимодействие с Ираном. Убежден, что такие пути могут быть найдены и между Китаем и Россией. Я думаю, что сегодня эти пути уже найдены», — сказал РБК директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев. Эксперт напомнил, что, несмотря на соблюдение Пекином санкционного режима, США все равно ввели санкции в отношении китайского экспорта полупроводников и продолжают поставлять Тайваню вооружения. «Соблюдение санкционного режима с точки зрения взаимодействия с США ничего позитивного не принесло Китаю. Я думаю, что в Пекине это очень хорошо понимают и будут делать соответствующие выводы о том, насколько для Китая соблюдение санкционного режима является целесообразным», — подчеркнул он.

Говоря о возможных поставках вооружений России, Бабаев сказал, что Россия вряд ли сейчас нуждается в таких поставках, указав на соответствующие заявления официальных лиц. «Однако продукция, которая может быть востребована нашей тяжелой промышленностью — детали, комплектующие, реактивы, — России было бы интересно получать от Китая. Но эта продукция в основном гражданского назначения», — добавил он.