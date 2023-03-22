«Судьба человечества» и «Сила Сибири». Главное о переговорах Си в Москве

В Кремле завершились многочасовые переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Главы государств обсудили китайский мирный план, проекты по энергетике и договорились наращивать торговлю. Главные заявления лидеров — в материале РБК

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: Владимир Астапкович / Sputnik / Reuters)

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам российский и китайский лидеры сделали заявление для прессы, а также подписали два совместных документа: о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года и об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.

Владимир Путин назвал переговоры с главой КНР «успешными» и «конструктивными», Си Цзиньпин отозвался о них как о «продуктивных».

Что Путин и говорили о конфликте на Украине

«Полагаем, что многие из положений выделенного Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования когда к нему будут готовы на западе и в Киеве. Однако, пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем», — сказал Владимир Путин

Китай представил свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля. Документ включает 12 пунктов и начинается с констатации приоритета территориальной целостности государства. Среди других положений — прекращение военных действий, возобновление мирных переговоров и прекращение односторонних санкций.

Си Цзиньпин заявил, что Китай придерживается «беспристрастной позиции» по украинскому кризису. Он добавил, что Пекин выступает за мир и диалог. «Хотел бы подчеркнуть, что по этому урегулированию мы неуклонно руководствуемся целями и принципами Устава ООН, придерживаемся объективной и беспристрастной позиции, активно содействуем примирению и восстановлению переговоров. Наша позиция основана на самой сути вопроса и правде», — сказал он.

Москва и Пекин призывают прекратить все шаги, способствующие эскалации напряженности и затягиванию боевых действий, указывается в совместном заявлении. «Стороны выступают против всех односторонних санкций, установленных в обход Совета Безопасности ООН», — отмечается в документе.

Во время переговоров Путина и Си Цзиньпина стало известно о планах Великобритании по поставкам на Украину боеприпасов с обедненным ураном. «Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», — отметил Путин во время заявления по итогам переговоров.

Об энергетике: «растущий спрос» китайской экономики

«Китай вышел в лидеры по импорту российской нефти, при этом Россия готова наращивать бесперебойные нефтяные поставки на нужды китайской экономики», — сообщил Владимир Путин.

Россия и Китай в ходе переговоров согласовали основные параметры договоренности о строительстве газопровода «Сила Сибири 2», заявил Путин. «Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 млрд куб. м газа надежных стабильных поставок из России», — сказал он.

«Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях, как в рамках текущих проектов, так и тех, что сейчас находятся в процессе согласования», — сказал Владимир Путин.

О торговле: «нарастить объем и углубить»

По итогам прошлого года динамика взаимной торговли выросла на 30%, превысив 185 млрд долларов, отметил Владимир Путин. «И нам по силам уже в текущем году преодолеть знаковую отметку в 200 млрд долларов», — добавил он.

Товарооборот между Россией и Китаем за последние 10 лет вырос на 116%, обратил внимание Си Цзиньпин. «До 2030 года поставлена задача кратно нарастить объем торговли товарами и услугами, углубить связи по восьми стратегическим направлениям, прежде всего в финансовой, в промышленно-технологической и транспортно-логистической областях», — заявил Путин.

Есть возможности для роста экспорта продуктов питания из России в Китай, сообщил Владимир Путин. «Стратегическое направление российско-китайского партнерства — это сельское хозяйство. Взаимная торговля сельхозпродукцией растет высокими темпами: в прошлом году — более чем на 41%. Имеются возможности для существенного наращивания экспорта в КНР мяса, зерна и других категорий товаров», — заявил российский президент.

Китай и Россия продолжат укреплять сотрудничество в финансовой сфере, в том числе по обеспечению «бесперебойности расчетов», говорится в заявлении стран. Стороны также продолжат «поддерживать расширение использования национальных валют в двусторонней торговле», инвестициях и кредитовании, подчеркивается в тексте.

О международной ситуации: «жизненно важное значение для миропорядка»

По большинству актуальных международных и региональных проблем взгляды России и Китая совпадают или очень близки, сообщил Владимир Путин.

«Китайско-российские связи далеко вышли за рамки двусторонних отношений, и имеют жизненно важное значение для современного миропорядка и судьбы человечества», — отметил Си Цзиньпин.

Путин заявил, что Россия и Китай и проводят независимую внешнюю политику. «Мы солидарно работаем над формированием более справедливого и демократического многополярного мироустройства, которое должно опираться на центральную роль ООН, ее Совета Безопасности, международное право, цели и принципы Устава ООН», — сказал он.

Стороны настаивают, чтобы НАТО строго соблюдала обязательства, касающиеся регионального и оборонительного характера, указывается в совместном заявлении стран. «Призывают НАТО уважать суверенитет других государств, их безопасность и интересы», — отмечается в тексте.

«Россия подтверждает приверженность принципа «одного Китая», признает, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме», — сказано в заявлении.