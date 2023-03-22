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«Судьба человечества» и «Сила Сибири». Главное о переговорах Си в Москве

В Кремле завершились многочасовые переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Главы государств обсудили китайский мирный план, проекты по энергетике и договорились наращивать торговлю. Главные заявления лидеров — в материале РБК
Си Цзиньпин и Владимир Путин
Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: Владимир Астапкович / Sputnik / Reuters)

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам российский и китайский лидеры сделали заявление для прессы, а также подписали два совместных документа: о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года и об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.

Владимир Путин назвал переговоры с главой КНР «успешными» и «конструктивными», Си Цзиньпин отозвался о них как о «продуктивных».

Что Путин и говорили о конфликте на Украине

  • «Полагаем, что многие из положений выделенного Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования когда к нему будут готовы на западе и в Киеве. Однако, пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем», — сказал Владимир Путин

Китай представил свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля. Документ включает 12 пунктов и начинается с констатации приоритета территориальной целостности государства. Среди других положений — прекращение военных действий, возобновление мирных переговоров и прекращение односторонних санкций.

  • Си Цзиньпин заявил, что Китай придерживается «беспристрастной позиции» по украинскому кризису. Он добавил, что Пекин выступает за мир и диалог. «Хотел бы подчеркнуть, что по этому урегулированию мы неуклонно руководствуемся целями и принципами Устава ООН, придерживаемся объективной и беспристрастной позиции, активно содействуем примирению и восстановлению переговоров. Наша позиция основана на самой сути вопроса и правде», — сказал он.

  • Москва и Пекин призывают прекратить все шаги, способствующие эскалации напряженности и затягиванию боевых действий, указывается в совместном заявлении. «Стороны выступают против всех односторонних санкций, установленных в обход Совета Безопасности ООН», — отмечается в документе.

  • Во время переговоров Путина и Си Цзиньпина стало известно о планах Великобритании по поставкам на Украину боеприпасов с обедненным ураном. «Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», — отметил Путин во время заявления по итогам переговоров.

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Об энергетике: «растущий спрос» китайской экономики

  • «Китай вышел в лидеры по импорту российской нефти, при этом Россия готова наращивать бесперебойные нефтяные поставки на нужды китайской экономики», — сообщил Владимир Путин.
  • Россия и Китай в ходе переговоров согласовали основные параметры договоренности о строительстве газопровода «Сила Сибири 2», заявил Путин. «Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 млрд куб. м газа надежных стабильных поставок из России», — сказал он.
  • «Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях, как в рамках текущих проектов, так и тех, что сейчас находятся в процессе согласования», — сказал Владимир Путин.

О торговле: «нарастить объем и углубить»

  • По итогам прошлого года динамика взаимной торговли выросла на 30%, превысив 185 млрд долларов, отметил Владимир Путин. «И нам по силам уже в текущем году преодолеть знаковую отметку в 200 млрд долларов», — добавил он.
  • Товарооборот между Россией и Китаем за последние 10 лет вырос на 116%, обратил внимание Си Цзиньпин. «До 2030 года поставлена задача кратно нарастить объем торговли товарами и услугами, углубить связи по восьми стратегическим направлениям, прежде всего в финансовой, в промышленно-технологической и транспортно-логистической областях», — заявил Путин.

  • Есть возможности для роста экспорта продуктов питания из России в Китай, сообщил Владимир Путин. «Стратегическое направление российско-китайского партнерства — это сельское хозяйство. Взаимная торговля сельхозпродукцией растет высокими темпами: в прошлом году — более чем на 41%. Имеются возможности для существенного наращивания экспорта в КНР мяса, зерна и других категорий товаров», — заявил российский президент.

  • Китай и Россия продолжат укреплять сотрудничество в финансовой сфере, в том числе по обеспечению «бесперебойности расчетов», говорится в заявлении стран. Стороны также продолжат «поддерживать расширение использования национальных валют в двусторонней торговле», инвестициях и кредитовании, подчеркивается в тексте.

О международной ситуации: «жизненно важное значение для миропорядка»

  • По большинству актуальных международных и региональных проблем взгляды России и Китая совпадают или очень близки, сообщил Владимир Путин.

  • «Китайско-российские связи далеко вышли за рамки двусторонних отношений, и имеют жизненно важное значение для современного миропорядка и судьбы человечества», — отметил Си Цзиньпин.
  • Путин заявил, что Россия и Китай и проводят независимую внешнюю политику. «Мы солидарно работаем над формированием более справедливого и демократического многополярного мироустройства, которое должно опираться на центральную роль ООН, ее Совета Безопасности, международное право, цели и принципы Устава ООН», — сказал он.

  • Стороны настаивают, чтобы НАТО строго соблюдала обязательства, касающиеся регионального и оборонительного характера, указывается в совместном заявлении стран. «Призывают НАТО уважать суверенитет других государств, их безопасность и интересы», — отмечается в тексте.
  • «Россия подтверждает приверженность принципа «одного Китая», признает, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме», — сказано в заявлении.

Как проходит визит Си Цзиньпина в России

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным визитом 20 марта. В первый день визита у лидеров состоялась беседа тет-а-тет, которая продолжилась на неформальном обеде.

В преддверии встречи Владимир Путин и Си Цзиньпин написали статьи об отношениях между двумя странами. Путин в тексте «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» для газеты «Жэньминь Жибао» указал, что отношения Москвы и Пекина находятся на наивысшем уровне за всю их историю и назвал их «краеугольным камнем» глобальной стабильности. Си Цзиньпин, в свою очередь, указал, что его визит «нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира», а также отметил: выход из украинского кризиса будет найден, если его стороны будут руководствоваться концепцией общей безопасности и продолжать диалог в равноправном ключе.

Си Цзиньпин в последний раз был с визитом в России в 2019 году. Тогда он встретился с Владимиром Путиным в Кремле, после чего поучаствовал церемонии передачи китайских панд Московскому зоопарку и посетил концерт в Большом театре.

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Персоны
Елизавета Ламова Елизавета Ламова
переговоры визит Владимир Путин Си Цзиньпин Китай

Си Цзиньпин

политик, председатель КНР

15 июня 1953 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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