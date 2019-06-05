Встреча Путина и Си Цзиньпина в Москве. Фоторепортаж

Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин в Георгиевском зале Кремля
В Грановитой палате прошел обед в честь председателя КНР
Российский лидер по итогам диалога сказал, что позиции двух стран по ключевым мировым вопросам совпадают
Владимир Путин и Си Цзиньпин также посетили презентацию проекта по строительству автозавода Haval концерна Great Wall (Китай). Проект планируется реализовать в Тульской области
Презентация прошла во Дворцовом дворике Кремля
Специально для панд в Московском зоопарке был подготовлен павильон. Диндин 30 июля исполнится два года, а Жуи 31 июля исполнится три
Вечером 5 июня Владимир Путин и Си Цзиньпин приехали в Большой театр на торжественный вечер в честь 70-летия дипотношений России и Китая. Официальный визит главы КНР Си Цзиньпина в Россию продлится до 7 июня. Он также прибудет в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в работе Петербургского международного экономического форума и выступить там на пленарной сессии