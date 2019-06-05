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AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
Goldman Sachs $260 (+37,47%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
Яндекс ₽2 000 (-14,57%) прогноз QBF к 30.09.19 Купить
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Политика ,  
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Встреча Путина и Си Цзиньпина в Москве. Фоторепортаж
Глава КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву с официальным госвизитом. После переговоров Цзиньпин и президент России Владимир Путин отправились в Московский зоопарк на открытие павильона панд, а затем — на фотовыставку и концерт в Большом театре
Фото: Евгения Новоженина / Reuters
В начале своего визита в Россию Си Цзиньпин посетил Кремль для переговоров с Владимиром Путиным
Фото: Алексей Дружинин / Reuters

Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин в Георгиевском зале Кремля

Фото: Алексей Дружинин / Reuters

В Грановитой палате прошел обед в честь председателя КНР

Фото: Алексей Дружинин / Reuters

Российский лидер по итогам диалога сказал, что позиции двух стран по ключевым мировым вопросам совпадают

Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Владимир Путин и Си Цзиньпин также посетили презентацию проекта по строительству автозавода Haval концерна Great Wall (Китай). Проект планируется реализовать в Тульской области

Слева направо на первом плане: гендиректор Great Wall Motor Ltd Вэй Цзяньцзюнь, глава Тульской области Алексей Дюмин, Си Цзиньпин и Владимир Путин
(Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Презентация прошла во Дворцовом дворике Кремля

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Китай передал Московскому зоопарку двух панд — самку Диндин и самца Жуи. Передача панд — традиционный дипломатический жест со стороны Китая. Си Цзиньпин в ходе визита назвал Владимира Путина самым близким другом и хорошим коллегой

Фото: Александр Вильф / ТАСС

Специально для панд в Московском зоопарке был подготовлен павильон. Диндин 30 июля исполнится два года, а Жуи 31 июля исполнится три

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Вечером 5 июня Владимир Путин и Си Цзиньпин приехали в Большой театр на торжественный вечер в честь 70-летия дипотношений России и Китая. ​Официальный визит главы КНР Си Цзиньпина в Россию продлится до 7 июня. Он также прибудет в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в работе Петербургского международного экономического форума и выступить там на пленарной сессии

Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин
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