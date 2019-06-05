Встреча Путина и Си Цзиньпина в Москве. Фоторепортаж

Вечером 5 июня Владимир Путин и Си Цзиньпин приехали в Большой театр на торжественный вечер в честь 70-летия дипотношений России и Китая. ​Официальный визит главы КНР Си Цзиньпина в Россию продлится до 7 июня. Он также прибудет в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в работе Петербургского международного экономического форума и выступить там на пленарной сессии