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Путин назвал «сделкой века» совместный с Китаем газопровод «Сила Сибири»

Президент Путин назвал «сделкой века» совместный с Китаем газопровод «Сила Сибири
«Газпром» GAZP ₽163,29 +2,24% Купить

Магистральный газопровод «Сила Сибири», по которому идут поставки российского газа в Китай, стал «сделкой века», заявил президент России Владимир Путин в своей статье для китайской газеты «Жэньминь Жибао» «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее». Текст статьи опубликован на сайте Кремля.

Часть статьи была посвящена торгово-экономическому партнерству между странами. Так, президент отметил, что Москва и Пекин успешно реализуют долгосрочные совместные планы и программы. «Например, российско-китайский магистральный газопровод «Сила Сибири» по своим масштабам без преувеличения стал «сделкой века», — заявил Путин.

Он также обратил внимание на «существенный рост» объемов поставок отечественной нефти и угля, строительство новых атомных энергоблоков в Китае при участии российских специалистов, подключение китайских компаний к СПГ-проектам, а также удвоение двустороннего товарооборота, который достиг рекордных $185 млрд.

«Силу Сибири» запустили в 2019 году. По газопроводу идут поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии и с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.

Контракт на строительство и транспортировку газа был подписан в 2014 году с китайской госкомпанией CNPC. Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год. Общая протяженность газопровода — около 3 тыс. км.

В 2021 году «Газпром» перекачал по этому трубопроводу почти 10,4 млрд куб. м. В 2022 году объем поставок составил рекордные 15,5 млрд куб. м газа, сообщил в январе текущего года вице-премьер Александр Новак. В 2023-м планируется поставить 22 млрд куб. м.

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Владимир Путин Китай «Сила Сибири» газопровод

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