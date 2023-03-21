«Прагматичный миротворец» и лучший друг: мировые СМИ о визите Си в Москву

В Москву с трехдневным визитом прибыл глава КНР Си Цзиньпин. Ранее Китай представил свой мирный план по Украине. Как оценивают приезд китайского лидера в Россию мировые СМИ — в обзоре РБК

«Си <…> хорошо осведомлен о ставках своего визита. Он будет широко интерпретироваться как демонстрация поддержки Путина, которого Си называет лучшим другом. Но Си также захочет продемонстрировать миру, что он может быть сдерживающей силой для Путина, например, удержав его от развертывания ядерных вооружений на поле боя на Украине.

Также сообщалось, что Си планирует телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Этот звонок отчасти будет попыткой «сбалансировать негативное влияние, которое будет иметь его визит в Москву» на отношения Си с Западом....

Си пытается играть роль глобального государственного деятеля. В понедельник на прошлой неделе он призвал Китай играть более значительную роль в глобальных отношениях после заключения сделки между Саудовской Аравией и Ираном о восстановлении дипломатических отношений — шага, который в Китае видят как победу над влиянием США на Ближнем Востоке. Си сказал, что Китай принесет «позитивную энергию для международного мира и развития».

В марте Иран и Саудовская Аравия договорились возобновить дипломатические отношения и вновь открыть посольства после нескольких дней трехсторонних переговоров в Пекине. Страны разорвали отношения в 2016 году после казни за причастность к терроризму 47 осужденных в Саудовской Аравии, среди которых был представитель шиитского меньшинства страны, шейх Нимр аль-Нимр. Казнь проповедника вызвала возмущение в шиитских странах, в том числе в Иране.

«Си должен будет действовать осторожно во время визита в Москву. На кону для китайского лидера стоит вопрос, сможет ли он одновременно укрепить связи с партнером, которого Китай считает крайне важным для противостояния тому, что он расценивает как доминирование США, и не оттолкнуть Европу, которая все более настороженно относится к китайско-российским отношениям».

Редакционная колонка, опубликованная 17 марта

«То, что китайский президент Си Цзиньпин посетит с государственным визитом Россию с понедельника по среду, побудило многих на Западе, в том числе СМИ, спекулировать на тему времени и причин визита. В некотором смысле ажиотаж вокруг <…> встречи с российским президентом Владимиром Путиным свидетельствует о большом значении, которое международное сообщество придает этому визиту.

Возможно, высокая цена, которую платят некоторые страны за украинский кризис, повысила ожидания международного сообщества, что Китай сможет возобновить мирный процесс, чтобы положить конец российско-украинскому конфликту. Успех Китая в посредничестве для сближения между Саудовской Аравией и Ираном породил надежды, что он сможет сделать то же самое с Россией и Украиной, особенно потому, что Пекин имеет открытые каналы связи с обеими странами. <…>

Визит может помочь Украине и России сохранить надежду на диалог и оставить открытой дверь для политического урегулирования, потому что Китай отказывается принимать чью-либо сторону в конфликте и по-прежнему привержен содействию в восстановлении мира, призывая международное сообщество создать благоприятные условия для мирного диалога.

Примечательно, что это первый государственный визит Си после того, как он был избран китайским руководителем на третий срок — Россия же была пунктом для его первого госвизита, когда он впервые стал главой государства десять лет назад. Визит, помимо углубления взаимного доверия между двумя странами и продвижения их всестороннего стратегического партнерства, также будет направлен на восстановление мира в Евразии. Так что те, кто пытается исказить этот визит и ищет слишком много скрытого смысла в китайско-российском согласии, только раскрывают свое истинное лицо как сторонники теории заговора и гегемонии».

«Пекин раскритиковал решение Гааги [ордер МУС на арест Путина] еще до приземления Си Цзиньпина, призвав к соблюдению «неприкосновенности глав государств» в соответствии с международным правом. Это прозвучало почти как подарок Путину. По многим причинам он сейчас больше, чем когда-либо, зависит от поддержки Китая. Путину нужен Си, чтобы показать внутри и за пределами России, что у него по-прежнему есть влиятельные друзья. Он также может интерпретировать китайский визит как негласную легитимность своей «спецоперации», которую Си никогда публично не критиковал. <…>

Но есть признаки того, что Китай поддерживает Москву далеко не безоговорочно. Например, ожидается, что после своего визита в Москву Си также поговорит по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. До сих пор также было мало свидетельств того, что Китай поставляет России оружие в больших масштабах, чего опасаются на Западе <...> Экономическое сотрудничество, вероятно, будет более решающим для Путина. Китай покупает российские газ и нефть, которые больше не хочет покупать Европа. В то же время Путин надеется, что сможет покупать у Китая то, что он больше не может получить на Западе из-за санкций, прежде всего высокотехнологичные товары, такие как микрочипы, без которых не может обойтись ни промышленность, ни армия».

«Китайские официальные лица преподносят его поездку как миссию мира, в которой он будет стремиться «сыграть конструктивную роль в содействии переговорам» между Россией и Украиной, как выразился официальный представитель правительства в Пекине. Но американские и европейские официальные лица наблюдают совсем за другим — подольет ли господин Си масла в полномасштабную войну, которую господин Путин начал более года назад.

... В статье, опубликованной в российской газете в воскресенье, господин Си написал, что Китай прилагал «усилия по содействию примирению и мирным переговорам». Скептицизм в отношении одной из заявленных целей Си пронизывает мнения в Вашингтоне и в некоторых европейских столицах. Американские спецслужбы пришли к выводу, что отношения между Китаем и Россией углубились за время войны, даже при том, что Россия оказалась изолированной от многих других стран....

Они работали вместе с российскими дипломатами, чтобы блокировать международные заявления с осуждением войны, в том числе на встречах G20 в Индии в феврале и марте. <…> Обнародованный в прошлом месяце мирный план Китая из 12 пунктов был попыткой создать дымовую завесу нейтралитета во время планирования поездки Си, говорят некоторые аналитики».

«Визит Си, которого недавно переизбрали главой КНР на беспрецедентный третий срок и который добивается более значимой роли Пекина на мировой арене, вселил в определенных кругах надежду на прорыв в вопросе окончания войны на Украине <...> Надежды появились не только благодаря посредничеству Китая в разрядке саудовско-иранских отношений, а также предложении о перемирии и диалоге между Москвой и Киевом, но и благодаря сообщениям СМИ о планах Си провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в дистанционном режиме. <...> В то же время большинство экспертов считают, что государственный визит Си направлен, скорее, на укрепление «безграничного» партнерства, о котором он объявил с Путиным в прошлом году, чем посредничество в мире на Украине. <...>

Китай, несмотря на скептицизм Запада в отношении его способности быть честным посредником, кажется, находится в лучшем положении, чем большинство стран, чтобы играть роль посредника в войне. В конце концов, Китай — самый важный союзник России. <...> По мнению некоторых аналитиков, влияние Китая на Россию, а также его желание быть воспринятым как третья сила в мировой политике могут подтолкнуть Си к тому, чтобы надавить на Путина для «мини-шагов» в направлении перемирия и диалога на Украине».

The Financial Times, Великобритания

«Настоящий смысл визита Си к Путину»

«Лидеры России Китая снова встречаются на фоне страха перед ядерной войной. В Москве в 1957 году Мао призвал аудиторию задуматься о положительных сторонах ядерного конфликта: «Если случится худшее и половина человечества погибнет, другая половина останется, империализм будет стерт с лица земли, а весь мир станет социалистическим». Даже для советской аудитории это было сильно. Си, напротив, будет подавать себя в Москве как мирный человек. Он прибывает, наслаждаясь настоящим дипломатическим достижением — сближением Ирана и Саудовской Аравии при посредничестве Китая. Китай также недавно выдвинул мирный план из 12 пунктов по урегулированию войны на Украине. Возможно, что находясь в Москве, Си предложит немедленное прекращение огня. После саммита с Владимиром Путиным китайский лидер, вероятно, позвонит украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Зеленский, несомненно, ответит на звонок. Си имеет огромное влияние на Путина, если захочет воспользоваться этим. Но Зеленский и западная коалиция, поддерживающая Украину, будут также скептичны в отношении мирных предложений Китая. Реальность такова, что Си вряд ли захочет или будет в состоянии добиться окончания войн на Украине. <…>

Однако, для Си полезно представить Китай как прагматичного миротворца — заинтересованного прежде всего в торговле и общем процветании. Америка, напротив, изображается Китаем как идеологический разжигатель войны, разделяющий мир на друзей и врагов и зацикленный на сохранении собственной гегемонии. Этот нарратив помогает Китаю в борьбе за общественное мнение на «глобальном юге» — и это беспокоит американцев. Но за разговорами о мире суть саммита Си и Путина будет двигаться в противоположном направлении. <…>

Большой вопрос в том, какие связи Си считает выгодными для Китая. В экономической части все просто. По мере того как Запад отвыкает от российской энергии, Китай получает возможность покупать нефть и газ по сниженным ценам. <…> От глаз будет скрыта любая напряженность между Россией и Китаем. Некоторые американские стратеги надеются, что однажды им удастся спроектировать второй раскол между Москвой и Пекином, подобный тому, который привел к сближению США и Китая в 1970-х. Но сейчас это кажется еще более отдаленным, чем успешная мирная инициатива Китая по Украине. Совместные фотографии Си и Путина пошлют четкий сигнал. Россия и Китай остаются близкими партнерами — связанными общей враждебностью к Америке и ее союзникам».

«Трехдневная поездка проходит после ордера на арест, выданного Международным уголовным судом в отношении российского президента Владимира Путина. После такого решения суда появление лидера второй по величине экономики мира плечом к плечу с Путиным видится важной поддержкой. Пекин обвинил Международный уголовный суд, выдавший ордер на арест российского лидера, в применении «двойных стандартов» и заявил, что «главы государств обладают иммунитетом от судебного преследования согласно международному праву». <...>

Визит проходит на фоне усиливающихся обвинений со стороны западных стран, особенно Вашингтона, в том, что Китай «участвует в войне». Пекин, который отрицает обвинения в поставках оружия в Россию, хочет позиционировать себя как посредник. Китай, экономика которого связана с западными странами, гораздо более уязвим перед возможными западными санкциями по сравнению с Россией».