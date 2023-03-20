Приезд Си Цзиньпина в Россию. Фоторепортаж

Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой Си Цзиньпина после переизбрания председателем КНР. В преддверии встречи Владимир Путин и Си Цзиньпин написали статьи об отношениях между двумя странами. Путин в тексте «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» для газеты «Жэньминь Жибао» указал, что отношения Москвы и Пекина находятся на наивысшем уровне за всю их историю и назвал их краеугольным камнем глобальной стабильности. Кроме того, он вспомнил первые встречи с Си Цзиньпином.

Си в тексте для российских СМИ написал, что его визит «нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира», а также отметил, что выход из украинского кризиса будет найден, если его стороны «будут руководствоваться концепцией общей безопасности» и продолжать диалог «в равноправном ключе»