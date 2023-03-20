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Политика ,  
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Приезд Си Цзиньпина в Россию. Фоторепортаж

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с визитом, который продлится до 22 марта. Кремль анонсировал подписание важных двусторонних документов, а также обсуждение мирной инициативы Китая по Украине. Первый день государственного визита китайского лидера — в фоторепортаже РБК.
В преддверии визита Си Цзиньпина в Москве появились баннеры с текстом: &laquo;Горячо приветствуем председателя КНР Си Цзиньпина в России&raquo;. Как рассказали РБК в Союзе китайских предпринимателей в России, размещение щитов было их инициативой, всего таких баннеров установили&nbsp;15
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
В преддверии визита Си Цзиньпина в Москве появились баннеры с текстом: «Горячо приветствуем председателя КНР Си Цзиньпина в России». Как рассказали РБК в Союзе китайских предпринимателей в России, размещение щитов было их инициативой, всего таких баннеров установили 15
Самолет председателя КНР приземлился во Внуково. По прибытии китайский лидер&nbsp;заявил, что его визит &laquo;придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства&raquo;, а также выразил уверенность в том, что поездка станет плодотворной
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Самолет председателя КНР приземлился во Внуково. По прибытии китайский лидер заявил, что его визит «придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства», а также выразил уверенность в том, что поездка станет плодотворной

Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой Си Цзиньпина после переизбрания председателем КНР. В преддверии встречи Владимир Путин и Си Цзиньпин написали статьи об отношениях между двумя странами. Путин в тексте &laquo;Россия и Китай&nbsp;&mdash; партнерство, устремленное в будущее&raquo; для газеты &laquo;Жэньминь Жибао&raquo; указал, что отношения Москвы и Пекина находятся на наивысшем уровне за всю их историю и назвал их краеугольным камнем&nbsp;глобальной стабильности. Кроме того, он вспомнил первые встречи с Си Цзиньпином. Си&nbsp;в тексте для российских СМИ&nbsp;написал, что его визит &laquo;нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира&raquo;, а также отметил, что выход из украинского кризиса будет найден, если его стороны &laquo;будут руководствоваться концепцией общей безопасности&raquo; и продолжать диалог &laquo;в равноправном ключе&raquo;
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой Си Цзиньпина после переизбрания председателем КНР. В преддверии встречи Владимир Путин и Си Цзиньпин написали статьи об отношениях между двумя странами. Путин в тексте «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» для газеты «Жэньминь Жибао» указал, что отношения Москвы и Пекина находятся на наивысшем уровне за всю их историю и назвал их краеугольным камнем глобальной стабильности. Кроме того, он вспомнил первые встречи с Си Цзиньпином.

Си в тексте для российских СМИ написал, что его визит «нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира», а также отметил, что выход из украинского кризиса будет найден, если его стороны «будут руководствоваться концепцией общей безопасности» и продолжать диалог «в равноправном ключе»

В аэропорту главу КНР встретил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В аэропорту главу КНР встретил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко

Официальные переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут 21 марта, сообщили в Кремле. Они запланированы в узком и расширенном составах&nbsp;в Большом Кремлевском дворце. После переговоров политики выступят с заявлениями для прессы. Во время переговоров лидеры двух стран будут обсуждать конфликт на Украине и китайский план мирного урегулирования. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что со стороны Путина &laquo;будут даны исчерпывающие разъяснения, чтобы председатель КНР &laquo;смог из первых уст получить с российской стороны видение текущего момента&raquo;. Также&nbsp;на повестке&nbsp;&mdash; развитие стратегического взаимодействия, а также обмен мнениями по российско-китайскому сотрудничеству на международной арене
Фото: Reuters

Официальные переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут 21 марта, сообщили в Кремле. Они запланированы в узком и расширенном составах в Большом Кремлевском дворце. После переговоров политики выступят с заявлениями для прессы.

Во время переговоров лидеры двух стран будут обсуждать конфликт на Украине и китайский план мирного урегулирования. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что со стороны Путина «будут даны исчерпывающие разъяснения, чтобы председатель КНР «смог из первых уст получить с российской стороны видение текущего момента». Также на повестке — развитие стратегического взаимодействия, а также обмен мнениями по российско-китайскому сотрудничеству на международной арене

Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в Россию в декабре 2022 года во время встречи в режиме видеоконференции. Визит &laquo;продемонстрирует всему миру прочность российско-китайских связей&raquo; и &laquo;станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях&raquo;, сказал тогда Путин. На фото&nbsp;&mdash; встреча китайской делегации у гостиницы Soluxe Hotel Moscow в Москве
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в Россию в декабре 2022 года во время встречи в режиме видеоконференции. Визит «продемонстрирует всему миру прочность российско-китайских связей» и «станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях», сказал тогда Путин.

На фото — встреча китайской делегации у гостиницы Soluxe Hotel Moscow в Москве

Во второй половине дня 20 марта Владимир Путин и Си Цзиньпин провели неформальную встречу в Кремле. На ней Путин отметил, что власти России изучили идеи Китая о мирном&nbsp;урегулировании&nbsp;на Украине и Россия открыта для переговорного процесса
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Во второй половине дня 20 марта Владимир Путин и Си Цзиньпин провели неформальную встречу в Кремле. На ней Путин отметил, что власти России изучили идеи Китая о мирном урегулировании на Украине и Россия открыта для переговорного процесса

Си Цзиньпин во время встречи в Кремле назвал Путина дорогим другом&nbsp;и поблагодарил его за &laquo;положительную оценку развитию и строительству Китая&raquo;. Продолжение беседы тет-а-тет запланировано на неформальном ужине, который будет состоять из семи блюд. Си Цзиньпин в последний раз был с визитом в России в 2019 году. Тогда он встретился с Владимиром Путиным в Кремле, после чего принял участие&nbsp;церемонии передачи китайских панд Московскому зоопарку и посетил концерт в Большом театре.
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Си Цзиньпин во время встречи в Кремле назвал Путина дорогим другом и поблагодарил его за «положительную оценку развитию и строительству Китая». Продолжение беседы тет-а-тет запланировано на неформальном ужине, который будет состоять из семи блюд.

Си Цзиньпин в последний раз был с визитом в России в 2019 году. Тогда он встретился с Владимиром Путиным в Кремле, после чего принял участие церемонии передачи китайских панд Московскому зоопарку и посетил концерт в Большом театре.

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Теги
Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Сергей Зимин Сергей Зимин
мультимедиа Китай Си Цзиньпин Владимир Путин переговоры
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