Приезд Си Цзиньпина в Россию. Фоторепортаж
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с визитом, который продлится до 22 марта. Кремль анонсировал подписание важных двусторонних документов, а также обсуждение мирной инициативы Китая по Украине. Первый день государственного визита китайского лидера — в фоторепортаже РБК.
Самолет председателя КНР приземлился во Внуково. По прибытии китайский лидер заявил, что его визит «придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства», а также выразил уверенность в том, что поездка станет плодотворной
Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой Си Цзиньпина после переизбрания председателем КНР. В преддверии встречи Владимир Путин и Си Цзиньпин написали статьи об отношениях между двумя странами. Путин в тексте «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» для газеты «Жэньминь Жибао» указал, что отношения Москвы и Пекина находятся на наивысшем уровне за всю их историю и назвал их краеугольным камнем глобальной стабильности. Кроме того, он вспомнил первые встречи с Си Цзиньпином.
Си в тексте для российских СМИ написал, что его визит «нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира», а также отметил, что выход из украинского кризиса будет найден, если его стороны «будут руководствоваться концепцией общей безопасности» и продолжать диалог «в равноправном ключе»
В аэропорту главу КНР встретил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко
Официальные переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут 21 марта, сообщили в Кремле. Они запланированы в узком и расширенном составах в Большом Кремлевском дворце. После переговоров политики выступят с заявлениями для прессы.
Во время переговоров лидеры двух стран будут обсуждать конфликт на Украине и китайский план мирного урегулирования. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что со стороны Путина «будут даны исчерпывающие разъяснения, чтобы председатель КНР «смог из первых уст получить с российской стороны видение текущего момента». Также на повестке — развитие стратегического взаимодействия, а также обмен мнениями по российско-китайскому сотрудничеству на международной арене
Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в Россию в декабре 2022 года во время встречи в режиме видеоконференции. Визит «продемонстрирует всему миру прочность российско-китайских связей» и «станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях», сказал тогда Путин.
На фото — встреча китайской делегации у гостиницы Soluxe Hotel Moscow в Москве
Во второй половине дня 20 марта Владимир Путин и Си Цзиньпин провели неформальную встречу в Кремле. На ней Путин отметил, что власти России изучили идеи Китая о мирном урегулировании на Украине и Россия открыта для переговорного процесса
Си Цзиньпин во время встречи в Кремле назвал Путина дорогим другом и поблагодарил его за «положительную оценку развитию и строительству Китая». Продолжение беседы тет-а-тет запланировано на неформальном ужине, который будет состоять из семи блюд.
Си Цзиньпин в последний раз был с визитом в России в 2019 году. Тогда он встретился с Владимиром Путиным в Кремле, после чего принял участие церемонии передачи китайских панд Московскому зоопарку и посетил концерт в Большом театре.