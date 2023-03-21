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Россия и Китай договорились бороться с «тремя силами зла»

Россия и Китай в совместном заявлении назвали оптимальный путь урегулирования на Украине
В качестве оптимального способа решения «украинского кризиса» Китай и Россия в совместном заявлении называют ответственный диалог с уважением «легитимных озабоченностей» всех стран
Си Цзиньпин и Владимир Путин
Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: Владимир Астапкович / Sputnik / Reuters)

Отношения России и Китая вступают в новую эпоху, страны рассматривают друг друга как приоритетных партнеров и взаимодействуют на равных, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Россия и Китай выступают против вмешательства «внешних сил во внутренние дела». Москва признает, что Тайвань является частью Китая.

Две страны будут наращивать сотрудничество в правоохранительной сфере для противодействия цветным революциям и борьбы с «тремя силами зла». Под последними понимается исламское движение в Туркестане, трансграничная преступность и экономические преступления.

В документе также упоминается «украинский кризис». Россия со своей стороны позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию Китая в отношении этого вопроса. Для урегулирования на Украине необходимо «уважать легитимные озабоченности всех стран в области безопасности и предотвращать формирование блокового противостояния, прекратить действия, способствующие дальнейшему разжиганию».

«Стороны подчеркивают, что ответственный диалог является оптимальным путем для устойчивого урегулирования украинского кризиса, и международное сообщество должно поддерживать предпринимаемые в связи с этим конструктивные усилия», — отмечается в заявлении.

По мнению Китая и России, все государства обладают собственными особенностями и праве выбирать свой путь развития, а «высшей демократии» не существует.

«Стороны выступают против навязывания одним государством другим государствам своих ценностей, проведения идеологических линий, создания ложного нарратива о так называемом противостоянии демократий и автократий, использования демократии и свободы в качестве предлога и политического инструмента для оказания давления на другие государства», — говорится в документе.

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Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Россию 20 марта. Он провел трехчасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, также они вместе дали совместную пресс-конференцию.

Путин сообщил, что предложения Китая по урегулированию конфликта на Украине могут быть в будущем взяты за основу мирного плана, когда к этому будут готовы Украина и западные страны. Си Цзиньпин сообщил, что Пекин в отношении ситуации на Украине придерживается объективной позиции руководствуясь целями и принципами Устава ООН.

Китайский МИД опубликовал мирный план по урегулированию на Украине, состоящий из 12 пунктов, 24 февраля, в день годовщины российской военной операции.

В нем в частности, Пекин выступает за прекращение военных действий, избежание эскалации и поддержка движения Москвы и Киеву к диалогу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит в китайских предложениях мирного плана. «Мне кажется, что Китай показал свои мысли на этот счет», — считает он.

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Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Китай Россия переговоры Владимир Путин Си Цзиньпин Военная операция на Украине

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Си Цзиньпин

политик, председатель КНР

15 июня 1953 года
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