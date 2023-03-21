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Эксперты описали особенности снарядов с обедненным ураном для Abrams

Эксперты описали особенности снарядов с обедненным ураном для Abrams и Leopard
Снаряды с обедненным ураном имеют высокую токсичность и канцерогенность, но более низкую радиоактивность по сравнению с грязной бомбой, пояснили эксперты
Фото: Scott Nelson / Getty Images North America
Фото: Scott Nelson / Getty Images North America

Сравнивать применение снарядов с обедненным ураном с грязной бомбой не вполне правильно, так как у них более низкий радиоактивный фон, говорят опрошенные РБК эксперты.

Материал впервые был опубликован 26 января. 21 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон в рамках военной помощи Украине передаст в том числе боеприпасы с обедненным ураном. Владимир Путин ответил, что Россия будет «соответствующим образом» реагировать. В связи с этим РБК публикует эту статью заново.

По словам директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, такие боеприпасы используются в американском вооружении — в частности, танки Abrams могут иметь бронебойные подкалиберные снаряды с сердечниками из обедненного урана. Он же применяется в некоторых американских авиационных боеприпасах. Получит ли Украина такие снаряды, неясно, но их применение можно расценивать как шаг к эскалации, отметил ученый.

«Вопрос несколько раз возникал с применением боеприпасов из обедненного урана. Прежде всего он связан с учебными стрельбами, которые проводились на Окинаве американскими боевыми самолетами, оснащенными 25-мм пушками, с использованием снаряда с сердечниками из обедненного урана. Это вызывало политические проблемы в отношениях между США и Японией: требования устранить экологический ущерб, который был отмечен, и выступления со стороны местного японского населения», — рассказал Кашин. Тем не менее снаряды с урановыми сердечниками сравнивать с классической грязной бомбой нельзя, поскольку последняя «содержит специальный материал с очень высоким уровнем радиоактивности», хотя американские ветераны жаловались на последствия от соприкосновения с такими боеприпасами, пояснил он. При этом с юридической точки зрения их можно расценивать как «своеобразный подвид радиоактивного оружия», добавил ученый.

«Применение таких снарядов позволяет повысить убойную силу бронебойного снаряда, и предполагается, что он с большей вероятностью может пробивать броню современных танков. Обедненный уран используется в бронировании танков Abrams. Там принимаются меры для ограждения экипажей от последствий токсичного воздействия этого материала, но тем не менее проблемы возникали постоянно», — резюмировал Кашин.

Снаряды с обедненным ураном, несмотря на высокую токсичность и канцерогенность, имеют низкую радиоактивность, говорит независимый эксперт Александр Храмчихин. «Грязная бомба вредна радиоактивностью, снаряды с обедненным ураном — токсичностью и канцерогенностью. Они очень вредны, но по-другому», — указал он.

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Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов РБК Александр Кошкин, в свою очередь, убежден, что если обедненный уран применяется, то «он уже опасен»: даже если снаряд не пробивает броню, то угрозу для экипажа представляет урановая пыль. «И если мы сейчас с вами не будем бить тревогу, что делают наши дипломаты, то появятся грязные бомбы. Сейчас уже серьезный сигнал для того, чтобы мировая общественность обратила внимание и чтобы откровенно прекратить подобного рода поставки», — предупредил он.

Накануне глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что танки Leopard 2, а также БМП Bradley и Marder могут быть вооружены подкалиберными бронебойными снарядами с урановыми сердечниками, их применение угрожает заражением местности, «как это произошло в Югославии и Ираке». В случае передачи Киеву таких боеприпасов Москва будет рассматривать это как применение против нее «грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями». Дипломат предостерег «западных спонсоров киевской военной машины» от поощрения ядерных провокаций и шантажа.

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Анастасия Серова Анастасия Серова, Елена Чернышова
уран снаряды Abrams
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