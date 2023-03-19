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Путин заявил о вступлении российско-китайских отношений в новую эпоху

Путин опубликовал статью об отношениях России и КНР в канун визита Си Цзиньпина в Москву
Путин считает отношения России и Китая доверительными и равноправными. По его мнению, сейчас они находятся на самом высоком уровне расцвета за всю историю и далее последует «новая эпоха»
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Reuters)

Отношения Москвы и Пекина находятся на наивысшем уровне за всю их историю, сейчас они вступают в новую эпоху, написал президент Владимир Путин в статье для «Жэньминь Жибао» «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» в канун визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина. Она опубликована на сайте Кремля. Визит состоится 20-22 марта.

«Российско-китайские отношения <...> превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем. Наш политический диалог стал предельно доверительным, стратегическое взаимодействие — всеобъемлющим и вступающим в новую эпоху», — пишет глава государства.

Президент отметил, что по итогам прошлого года товарооборот между странами стал больше в два раза, достигнув рекордных $185 млрд. Путин прогнозирует, что уже в этом году будет преодолена планка в $200 млрд.

Глава государства указал и на успешную реализацию совместных проектов двух стран. Например, газопровод «Сила Сибири», как считает Путин, стал «сделкой века». Он добавил, что выросли также поставки нефти и угля в Китай.

Путин отметил взаимодействие двух стран на международной арене и оценил координацию позиций Пекина и Москвы словами «стоя плечом к плечу, «как скала посреди бурного потока». Страны вместе выступают за создание многополярного мира, в то время как Запад и в частности США взяли «курс на двойное сдерживание России и Китая», считая их угрозами и конкурентами.

Как считает Путин, российско-китайские отношения на данный момент — это «краеугольный камень» глобальной стабильности и «образец гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами».

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Глава государства отдельно выразил КНР признательность за ее «взвешенную линию» в отношении конфликта на Украине. По словам Путина, Китай понимает «предысторию и подлинные причины» происходящих там событий. Кроме того, Москва приветствует готовность Пекина принять участие в мирном решении кризиса.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Путин Китай двусторонние отношения
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