Axios перечислил пять шагов Зеленского, разозливших Трампа

Трампа и его администрацию разозлило, что Зеленский публично критиковал предложенную США сделку по ископаемым и переговоры в Эр-Рияде без участия Украины. Республиканец едва не прекратил помощь Киеву, пишет Axios

Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп настолько разозлился на президента Украины Владимира Зеленского во время переговоров США и России в Эр-Рияде, что был на грани прекращения военной помощи Киеву, сообщает Axios со ссылкой на трех американских чиновников.

Шесть сотрудников американской администрации сообщили изданию, что за последние девять дней произошло пять инцидентов, которые вывели из себя Трампа, вице-президента Джея Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и советника по нацбезопасности Майкла Уолтца:

12 февраля : министр финансов США Скотт Бессент на встрече с Зеленским в Киеве предложил дать Соединенным Штатам доступ к украинским природным ресурсам в обмен на поддержку. Трамп позднее заявил, что Зеленский вел себя «грубо» и отложил встречу, потому что «проспал»;

: министр финансов США Скотт Бессент на встрече с Зеленским в Киеве предложил дать Соединенным Штатам доступ к украинским природным ресурсам в обмен на поддержку. Трамп позднее заявил, что Зеленский вел себя «грубо» и отложил встречу, потому что «проспал»; 14 февраля : на Мюнхенской конференции по безопасности Вэнс и Рубио хотели получить от Зеленского согласие на сделку по редкоземельным минералам на $500 млрд. Украинский президент удивил американцев, заявив, что у него нет полномочий единолично одобрить соглашение без парламента;

: на Мюнхенской конференции по безопасности Вэнс и Рубио хотели получить от Зеленского согласие на сделку по редкоземельным минералам на $500 млрд. Украинский президент удивил американцев, заявив, что у него нет полномочий единолично одобрить соглашение без парламента; 15 февраля : в Мюнхене Зеленский публично отклонил предложение США. По словам источников в Белом доме, его замечания о том, что сделка «не отвечает интересам суверенной Украины», заметно отличались от более позитивных комментариев, которые он сделал в соцсети X ранее;

: в Мюнхене Зеленский публично отклонил предложение США. По словам источников в Белом доме, его замечания о том, что сделка «не отвечает интересам суверенной Украины», заметно отличались от более позитивных комментариев, которые он сделал в соцсети X ранее; 18 февраля : Зеленский раскритиковал встречу представителей России и США в Саудовской Аравии, подчеркнув, что Украина не была на ней представлена. Трамп после этого обрушился на Зеленского на пресс-конференции в Мар-а-Лаго, обвинив его в развязывании полномасштабных боев и оценив его рейтинг на Украине в 4% (по данным Киевского международного института социологии, в начале февраля рейтинг одобрения Зеленского был на уровне 57%);

: Зеленский раскритиковал встречу представителей России и США в Саудовской Аравии, подчеркнув, что Украина не была на ней представлена. Трамп после этого обрушился на Зеленского на пресс-конференции в Мар-а-Лаго, обвинив его в развязывании полномасштабных боев и оценив его рейтинг на Украине в 4% (по данным Киевского международного института социологии, в начале февраля рейтинг одобрения Зеленского был на уровне 57%); 19 февраля: Зеленский ответил Трампу, заявив, что тот живет в «дезинформационном пространстве». После этого республиканец опубликовал на Truth Social утверждение о том, что украинский лидер является «диктатором без выборов».

На этой неделе Вэнс в разговоре с консервативным изданием The National Pulse заявил, что Зеленский публично «нападает на единственную причину, по которой эта страна [Украина] существует». «И это не то, что тронет президента Соединенных Штатов. На самом деле это будет иметь противоположный эффект», — сказал он. По словам трех источников Axios в администрации, комментарии Вэнса следует воспринимать как угрозу перестать оказывать помощь Киеву.

В Белом доме считают, что Зеленский привык к поддержке бывшего президента Джо Байдена и стран НАТО, «поэтому он перегнул палку». «Да, он проявил смелость и выступил против России. Но он был бы на том свете, если бы не потраченные нами миллионы», — сказал Axios американский чиновник. Другой представитель администрации, участвовавший в переговорах, заявил: «Мы создали монстра из Зеленского». По мнению собеседника, «помешанные на Трампе европейцы, которые не собираются отправлять войска [на Украину], дают ему ужасные советы».

По данным NBC, во время визита в Киев в начале февраля Бессент предложил Киеву гарантии безопасности в обмен на передачу во владение 50% редкоземельных руд в недрах республики. Накануне Axios сообщил, что администрация Трампа передала Украине «улучшенный» проект соглашения, этот вариант сделки выглядит более вероятным. Зеленский после встречи со спецпосланнником республиканца Китом Келлогом заявил о готовности заключить «сильное, действительно полезное» соглашение с США.