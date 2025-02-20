Трамп пообещал воскресить сделку по ископаемым, или что «будет не весело»

Трамп заверил, что сможет воскресить сделку по полезным ископаемым, в срыве которой ранее обвинил Киев. В противном случае, по словам американского президента, «будет не слишком весело»

Дональд Трамп (Фото: Reuters)

США намерены «воскресить» сделку с Киевом по совместной добыче полезных ископаемых на территории Украины. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп журналистам на борту своего самолета.

«Думаю, я воскрешу ее (сделку. — РБК). <...> Посмотрим, что будет. Но я воскрешу ее или будет не слишком весело», — сказал он (цитата по ТАСС).

Идею о совместной разработке ресурсов впервые выдвинулпрезидент Украины Владимир Зеленский, когда представлял «план победы» Трампу минувшей осенью. Впоследствии американский президент предложил, чтобы Украина получала помощь от США в обмен на редкоземельные металлы.

Объем сделки он оценил в $500 млн, указав, что в обмен на доступ к редкоземельным металлам и газу Вашингтон даст Украине гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании. Белый дом пояснял, что США намерены получить редкоземельные металлы с Украины, чтобы компенсировать потраченные средства на поддержку Киева.

В ночь на 20 февраля, выступая на инвестиционном форуме в Майами, Трамп заявил, что Киев сорвал сделку два дня назад. 18 февраля состоялись переговоры России и США в Эр-Рияде. Киев заранее отказался признать их итоги, президент Украины Владимир Зеленский назвал их «сюрпризом» и отменил свой визит в Саудовскую Аравию.

NBC писалсо ссылкой на источники, что администрация Трампа предложила Киеву предоставить Вашингтону право на владение 50% редкоземельных минералов Украины. При этом США дали понять, что готовы разместить войска для обеспечения безопасности в связи с добычей полезных ископаемых, передавал канал. Однако Зеленский отказался подписывать соглашение. В то же время Киев подтверждал намерение продолжать работу с США над сделкой.

The Washington Post (WP) писала, что в Киеве прорабатывали встречное предложение. По оценке Financial Times (FT), стоимость важнейших ископаемых, которыми владеет Украина, достигает 11,5 трлн, это значительно превышает траты США на помощь Украине. Европейские и украинские чиновники в беседе с FT назвали стратегической ошибкой Зеленского тот факт, что он не обозначил стоимость активов, которые предложил разрабатывать.

В Кремле назвали предложение Трампа поддержкой на коммерческой основе и заявили, что лучше «вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта».