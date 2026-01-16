 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

FT узнала, что уступку территорий Киевом связывают с членством в ЕС

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

Киев согласится на мирное соглашение с Москвой, в том числе на территориальные уступки, только если Украина станет полноценным членом Европейского союза, считают неназванные чиновники Еврокомиссии, с которыми поговорила газета Financial Times.

Как следует из проекта мирного соглашения, подготовленного украинскими и европейскими чиновниками и представленного Вашингтону, Украина должна вступить в ЕС до 1 января 2027 года.

В Евросоюзе рассчитывают, что Украина, как и другие возможные новые члены сообщества, может стать членом объединения с ограничениями в правах, пишет газета. По задумке Еврокомиссии, новые члены блока на начальном этапе будут лишены некоторых прав, в частности права вето.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в ноябре заявила о возможном введении «испытательного срока» на несколько лет для новых членов ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ сказал, что Киев согласен только на полноценное членство в Евросоюзе, а не на промежуточный или ограниченный статус. «На мой взгляд, вы не можете быть полуактивным или получленом ЕС», — подчеркнул Зеленский.

Хотя Украина, указывала Financial Times, получила статус кандидата на вступление в Европейский союз в 2022 году, она официально не завершила ни одного переговорного этапа для вступления в ЕС.

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС
Политика
Владимир Зеленский

Киев рассчитывает на полноценное членство в организации, но участники объединения беспокоятся о последствиях вступления Украины в ЕС даже с урезанными полномочиями, так как это радикально изменит правила принятия в Евросоюз, требующие от кандидатов соблюдения большого количества норм ЕС в различных областях.

В декабре 2025 года Зеленский в интервью Axios допускал проведение всенародного референдума по мирному плану. При этом украинский президент сказал, что организация голосования сопряжена с серьезными политическими рисками и угрозами безопасности, поэтому для его проведения потребуется как минимум 60-дневное прекращение огня. Помощник президента России Юрий Ушаков указывал, что в Москве и Вашингтоне считают: временное прекращение огня «под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чревато возобновлением боевых действий».

Сама готовность украинцев идти на территориальные уступки для завершения конфликта с Россией зависит от региона проживания, заявил глава социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович в интервью «РБК-Украина».

По его словам, жители западных областей чаще против компромиссов из-за удаленности от фронта и настроя «воевать до конца», тогда как на востоке больше склонных к соглашению. «С востока на запад есть тренд», — отметил Антипович. Так, жители востока готовы к компромиссу, западные — нет.

Президент России Владимир Путин на совещании в командном пункте Объединенной группировки войск 27 декабря 2025 года указал, что интерес Москвы к выводу ВСУ с территорий Донбасса «сводится к нулю», учитывая темпы российского наступления. Еще в июне 2024 года Путин озвучил условия Москвы для прекращения огня и начала переговоров, среди которых был вывод украинских войск с территорий республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
мирные переговоры Военная операция на Украине Евросоюз мирный план вступление в ЕС
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Британия и Украина подписали «дорожную карту» по столетнему партнерству
Политика
Путин заявил, что Россия готова вести мирные переговоры
Политика
FT сообщила об опасениях в ЕС из-за идеи с ускоренным членством Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 15 янв, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 15 янв, 17:42
Взрыв гранаты в центре МВД в Коми связали с действиями преподавателя Общество, 15:54
Экс-замглавы метрополитена Москвы признал вину по коррупционному делу Общество, 15:48
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко Политика, 15:42
Песков призвал прямо назвать инициатора взрыва на «Северных потоках» Политика, 15:41
СК завел дело после жалобы на семью сбежавшей из Ингушетии девушки Общество, 15:39
Боксер Джошуа возобновил тренировки после ДТП со смертельным исходом Спорт, 15:39
Россия потребовала отозвать из суда США иск о царском долге на $225 млрд Финансы, 15:38
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:37
Собянин рассказал о планах по строительству в Москве дорог в 2026 году Недвижимость, 15:33
В Коми отстранили начальника центра подготовки МВД после пожара Общество, 15:32
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Шевченко и Логинов выиграли спринты на этапе Кубка России по биатлону Спорт, 15:28
СК назвал причину взрыва в учебном центре МВД в Сыктывкаре Общество, 15:27
Главу «Куршской косы» отправили под домашний арест Политика, 15:27