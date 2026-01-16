FT узнала, что уступку территорий Киевом связывают с членством в ЕС

Владимир Зеленский (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

Киев согласится на мирное соглашение с Москвой, в том числе на территориальные уступки, только если Украина станет полноценным членом Европейского союза, считают неназванные чиновники Еврокомиссии, с которыми поговорила газета Financial Times.

Как следует из проекта мирного соглашения, подготовленного украинскими и европейскими чиновниками и представленного Вашингтону, Украина должна вступить в ЕС до 1 января 2027 года.

В Евросоюзе рассчитывают, что Украина, как и другие возможные новые члены сообщества, может стать членом объединения с ограничениями в правах, пишет газета. По задумке Еврокомиссии, новые члены блока на начальном этапе будут лишены некоторых прав, в частности права вето.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в ноябре заявила о возможном введении «испытательного срока» на несколько лет для новых членов ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ сказал, что Киев согласен только на полноценное членство в Евросоюзе, а не на промежуточный или ограниченный статус. «На мой взгляд, вы не можете быть полуактивным или получленом ЕС», — подчеркнул Зеленский.

Хотя Украина, указывала Financial Times, получила статус кандидата на вступление в Европейский союз в 2022 году, она официально не завершила ни одного переговорного этапа для вступления в ЕС.

Киев рассчитывает на полноценное членство в организации, но участники объединения беспокоятся о последствиях вступления Украины в ЕС даже с урезанными полномочиями, так как это радикально изменит правила принятия в Евросоюз, требующие от кандидатов соблюдения большого количества норм ЕС в различных областях.

В декабре 2025 года Зеленский в интервью Axios допускал проведение всенародного референдума по мирному плану. При этом украинский президент сказал, что организация голосования сопряжена с серьезными политическими рисками и угрозами безопасности, поэтому для его проведения потребуется как минимум 60-дневное прекращение огня. Помощник президента России Юрий Ушаков указывал, что в Москве и Вашингтоне считают: временное прекращение огня «под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чревато возобновлением боевых действий».

Сама готовность украинцев идти на территориальные уступки для завершения конфликта с Россией зависит от региона проживания, заявил глава социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович в интервью «РБК-Украина».

По его словам, жители западных областей чаще против компромиссов из-за удаленности от фронта и настроя «воевать до конца», тогда как на востоке больше склонных к соглашению. «С востока на запад есть тренд», — отметил Антипович. Так, жители востока готовы к компромиссу, западные — нет.

Президент России Владимир Путин на совещании в командном пункте Объединенной группировки войск 27 декабря 2025 года указал, что интерес Москвы к выводу ВСУ с территорий Донбасса «сводится к нулю», учитывая темпы российского наступления. Еще в июне 2024 года Путин озвучил условия Москвы для прекращения огня и начала переговоров, среди которых был вывод украинских войск с территорий республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.