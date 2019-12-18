В Кремле оценили последствия санкций США для «Северного потока-2»

Строительство газопровода «Северный поток-2» будет завершено, даже если на участников проекта будут наложены санкции США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, могут ли санкции повлиять на завершение строительства газопровода, Песков сказал: «Мы исходим из того, что этот проект будет закончен».

Он отметил, что действия США являются нарушением международного права, примером недобросовестной конкуренции, при которой потребителям газа в Европе навязывают дорогую и неконкурентоспособную продукцию. Песков также сообщил, что действия Вашингтона «не нравятся ни Москве, ни европейским столицам».

17 декабря американский сенат принял проект оборонного бюджета на 2020 год, который подразумевает введение санкций против участников строительства «Северного потока-2».