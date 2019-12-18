Меркель выступила против связанных с «Северным потоком-2» санкций США

ФРГ выступает против экстерриториальных санкций США, связанных с «Северным потоком-2», заявила в бундестаге канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает издание Der Tagesspiegel.

Меркель отметила, что она против таких санкций, и в качестве контрмеры предложила переговоры с Украиной о поставках газа. «Я не вижу другой возможности, кроме как вести переговоры, но это будут очень решительные переговоры», — отметила она. Она добавила, что Берлин против экстерриториальных санкций.

Во вторник сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2020 год. В него вошло положение о санкциях для иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства «Северного потока-2». В США полагают, что трубопровод сделает Европу еще более зависимой от поставок энергоресурсов из России. Санкции предусмотрены и для «Турецкого потока».

Немецкое издание Bild писало, что американские санкции могут затронуть швейцарскую компанию Allseas, которая занимается укладкой труб и кабелей под водой. По информации издания, президент США Дональд Трамп может подписать закон не позднее пятницы, 20 декабря. Санкции должны вступить в силу сразу после этого.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал США не вводить санкции против российского трубопровода. Он назвал эти меры вмешательством в европейские дела. По его словам, ФРГ «принципиально отвергает» вмешательство извне и экстерриториальные санкции.