Украина и Европа начали работу над альтернативой мирному плану США

Киев и европейские партнеры готовят альтернативный мирный план по Украине в ответ на предложение США. Они хотят использовать текущую линию соприкосновения как основу для переговоров

Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Киев, Париж, Лондон и Берлин работают над встречным предложением по мирному плану Соединенных Штатов, узнал Reuters со ссылкой на источники. Альтернативное предложение, вероятно, будет включать и другие европейские страны, говорится в материале. О разработке европейцами альтернативных предложений по урегулированию «с учетом более выгодных для Киева условий» пишет также WSJ.

Ранее Bloomberg узнал, что европейские союзники Украины отвергли ключевое условие плана президента США Дональда Трампа по Украине: в ходе телефонного разговора с Зеленским они договорились, что Вооруженные силы Украины должны сохранять способность защищать суверенитет страны, а текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для любых мирных переговоров. В то же время в мирном плане Трампа предполагаются территориальные изменения.

Мирный план Вашингтона по Украине состоит из 28 пунктов. По информации NBC, он был одобрен Трампом. Белый дом подтвердил, что в процессе разработки США вели переговоры как с Россией, так и с Украиной, и что условия урегулирования конфликта должны быть приемлемыми для обеих сторон.

Среди пунктов плана — признание Крыма, Луганска и Донецка де-факто российскими территориями, конституционный отказ Украины от вступления в НАТО, ограничение численности ВСУ, поэтапное снятие санкций с России.

В конце сентября, отвечая на вопрос, готов ли он пойти на территориальные уступки, чтобы закончить конфликт, Зеленский напомнил, что украинские границы определены Конституцией. Тогда он отметил, что американский президент Дональд Трамп поддерживает позицию Украины, поскольку стремится к миру.

Российская сторона исключает возможность территориальных уступок Киеву и настаивает на международном признании Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и полном выводе украинских войск из последних четырех регионов.

Москва открыта к диалогу «ради успешных мирных переговоров, а не ради процесса», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия официально американский план не получала.