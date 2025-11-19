В Париже не исключили использование активов России для кредита Украине

Париж не против использования российских активов для кредитования Украины. Об этом РБК заявили в посольстве Франции в Москве, отметив, что окончательное решение на уровне ЕС еще не принято

Фото: Анатолий Степанов / Reuters

В посольстве Франции разъяснили позицию Парижа по использованию российских активов для кредитования Украины. «ЕС намерен и дальше помогать Киеву обороняться, поэтому блок хочет найти средства. В настоящее время рассматриваются три механизма финансирования Киева, и один из них предусматривает использование замороженных российских активов в качестве гарантии для кредита», — заявили РБК в дипмиссии.

Франция, в свою очередь, «не против этой инициативы», однако в посольстве подчеркивают, что речь не идет о конфискации российских активов. «Россия — собственник этих средств, и в ЕС не рассматривают возможность передачи прав собственности на эти активы. Речь идет лишь о механизме для кредитования Украины», — отметили в дипмиссии.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила письмо странам Евросоюза с тремя предложениями по финансовой помощи Украине:

поддержка, которую будут финансировать государства-члены за счет грантов;

кредит, финансируемый союзом за счет заимствований на финансовых рынках;

кредит с использованием замороженных активов России.

Предпочтительным вариантом глава ЕК назвала репарационный кредит — речь идет о «репарационном займе» до €140 млрд за счет заблокированных активов России. При этом Киев должен будет погасить его только после того, как Москва возместит причиненный в ходе конфликта ущерб.

Российская сторона считает любое использование средств без ее согласия воровством и грозит судебными процессами. В сентябре президент Владимир Путин подписал указ о новом механизме приватизации в условиях санкций. По сведениям Bloomberg, так был создан механизм, который может позволить России национализировать и быстро распродать иностранные активы, если Евросоюз решится на конфискацию заблокированных средств.

Вместе с тем, как заявил собеседник РБК в посольстве Франции, окончательное решение на уровне ЕС еще не принято; ряд стран, включая Бельгию, в которой находится депозитарий Euroclear, критически относятся к идее использования российских активов для кредитов Украине. «Эта тема еще будет обсуждаться на заседании Евросовета в декабре», — заключили в дипмиссии.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил в эфире France Info, что Украина может не вернуть кредит в €140 млрд, в связи с чем, по его словам, важно, чтобы финансовые риски разделили другие участники G7. «Это может стать причиной юридических сложностей», — пояснил министр.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Свыше двух третей из них заморозил Евросоюз. Российский Минфин в 2022 году оценивал замороженные активы примерно в $300 млрд.



Большая часть этих активов находится в бельгийской Euroclear (туда входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank), на них группа только за девять месяцев прошлого года заработала около €3 млрд. По итогам 2023 года финансовая группа получила от них доходы в размере €4,4 млрд ($4,7 млрд), что эквивалентно порядка 80% всех ее процентных доходов за этот период.

Власти Бельгии прежде отказывались от предложений по конфискации средств и требовали финансовых гарантий от остальной части ЕС в случае ответных мер России. Euroclear выражала готовность препятствовать конфискации через суд. Урсула фон дер Ляйен при этом отмечала, что ЕС готов взять на себя риски ответных мер со стороны России после конфискации заблокированных активов.

Ранее в Минфине Австрии РБК сообщили, что правительство страны изучает все предложения Еврокомиссии по финансированию Киева, в том числе предполагающее использование замороженных российских активов.