Переговоры России и США⁠,
0

МИД заявил, что Россия официально не получала мирный план США

Сюжет
Переговоры России и США

Россия официально не получала никаких планов от США, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова, передает «РИА Новости».

Так она прокомментировала публикации о проекте мирного плана США из 28 пунктов, который опубликовали депутат Рады Алексей Гончаренко, а также Axios и Financial Times.

«Официально российская сторона, министерство иностранных дел, а это установленный канал общения с Соединенными Штатами Америки, таких предложений, планов, вообще ничего на этот счет не получала. Мы открыты к диалогу», — сказала Захарова.

Материал дополняется.

Персоны
Полина Мартынова
Мария Захарова
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
