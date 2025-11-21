МИД заявил, что Россия официально не получала мирный план США
Россия официально не получала никаких планов от США, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова, передает «РИА Новости».
Так она прокомментировала публикации о проекте мирного плана США из 28 пунктов, который опубликовали депутат Рады Алексей Гончаренко, а также Axios и Financial Times.
«Официально российская сторона, министерство иностранных дел, а это установленный канал общения с Соединенными Штатами Америки, таких предложений, планов, вообще ничего на этот счет не получала. Мы открыты к диалогу», — сказала Захарова.
Материал дополняется.
