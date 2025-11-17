 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

ЕК предложила 3 варианта помощи Украине, один — при помощи активов России

Фон дер Ляйен предложила ЕС срочно помочь Украине на €140 млрд активами России
Сюжет
Война санкций
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила письмо странам Евросоюза с тремя предложениями по финансовой помощи Украине на €135,7 млрд, сообщают Financial Times и Reuters, изучив конфиденциальный документ.

«Мы определили три основных варианта: поддержка, которая будет финансироваться государствами-членами за счет грантов, кредит <...>, финансируемый союзом за счет заимствований на финансовых рынках, или кредит, связанный со средствами на заблокированных счетах [России]», — написала она.

По мнению главы ЕК, эти три варианты не взаимоисключающие, «их можно комбинировать или применять последовательно». Однако, с учетом сложности вариантов и срочности ситуации, следует начать выплаты ко второму кварталу 2026 года, а значит любой выбранный сценарий необходимо разработать в срочном порядке и согласовать на саммите ЕС через месяц в середине декабря, сказано в письме.

Эти планы фон дер Ляйен изложила в середине прошлой недели. Наиболее предпочтительным вариантом она назвала репарационный кредит, который станет «самым эффективным способом поддержать оборону Украины и ее экономику».

Репарационным кредитом в ЕС называют займ до €140 млрд за счет заблокированных активов России.

Российская сторона считает любое использование средств без ее согласия воровством и грозит судебными процессами. В сентябре президент Владимир Путин подписал указ о новом механизме приватизации в условиях санкций.

Bloomberg сообщал со ссылкой на близкий к российскому правительству источник, что предусмотренный документом механизм позволит России национализировать и быстро распродать иностранные активы, если Евросоюз решится на изъятие активов.

«Меры приняты на фоне враждебного окружения и враждебных действий, в том числе и в экономике, которые реализует целый ряд европейских государств, а также их объединений и Евросоюза, а также целого набора санкций, которые действуют со стороны Соединенных Штатов», — пояснил представитель президента Дмитрий Песков.

Материал дополняется.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Орбан ответил на вопрос, является ли он троянским конем Путина

Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров хабом против России

Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России

Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах

Какие страны для изгнания Мадуро выбирают в США — Politico

Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евросоюз Урсула фон дер Ляйен российские активы Украина
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Кремль ответил на слова Стубба об упущенной встрече с Трампом в Будапеште Политика, 13:51
Кремль сообщил о продолжении контактов с Украиной по обмену пленными Политика, 13:41
Тело утонувшего в России индийского студента репатриировали на родину Общество, 13:40
На ведущей на Украину железной дороге в Польше произошел второй инцидент Политика, 13:40
Макрон и Зеленский подписали соглашение об усилении авиации Украины Политика, 13:39
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:33
ЕГЭ по русскому языку не будут разделять на профильный и базовый уровни Общество, 13:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Минздраве исключили изменение срока обучения врачей Общество, 13:27
ЕК предложила 3 варианта помощи Украине, один — при помощи активов России Политика, 13:27
Эксперты предложили варианты развития технологического лидерства России Национальные проекты, 13:24
Нардеп назвал никнейм Ермака на «пленках Миндича» Политика, 13:23
Полиция опровергла сообщения о заминированных деньгах в Солнечногорске Общество, 13:21
Безос создал стартап в области искусственного интеллекта Политика, 13:21
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17