Урсула фон дер Ляйен (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила письмо странам Евросоюза с тремя предложениями по финансовой помощи Украине на €135,7 млрд, сообщают Financial Times и Reuters, изучив конфиденциальный документ.

«Мы определили три основных варианта: поддержка, которая будет финансироваться государствами-членами за счет грантов, кредит <...>, финансируемый союзом за счет заимствований на финансовых рынках, или кредит, связанный со средствами на заблокированных счетах [России]», — написала она.

По мнению главы ЕК, эти три варианты не взаимоисключающие, «их можно комбинировать или применять последовательно». Однако, с учетом сложности вариантов и срочности ситуации, следует начать выплаты ко второму кварталу 2026 года, а значит любой выбранный сценарий необходимо разработать в срочном порядке и согласовать на саммите ЕС через месяц в середине декабря, сказано в письме.

Эти планы фон дер Ляйен изложила в середине прошлой недели. Наиболее предпочтительным вариантом она назвала репарационный кредит, который станет «самым эффективным способом поддержать оборону Украины и ее экономику».

Репарационным кредитом в ЕС называют займ до €140 млрд за счет заблокированных активов России.

Российская сторона считает любое использование средств без ее согласия воровством и грозит судебными процессами. В сентябре президент Владимир Путин подписал указ о новом механизме приватизации в условиях санкций.

Bloomberg сообщал со ссылкой на близкий к российскому правительству источник, что предусмотренный документом механизм позволит России национализировать и быстро распродать иностранные активы, если Евросоюз решится на изъятие активов.

«Меры приняты на фоне враждебного окружения и враждебных действий, в том числе и в экономике, которые реализует целый ряд европейских государств, а также их объединений и Евросоюза, а также целого набора санкций, которые действуют со стороны Соединенных Штатов», — пояснил представитель президента Дмитрий Песков.

Материал дополняется.