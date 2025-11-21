 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Зеленский заявил, что Украину ждет тяжелая неделя с постоянным давлением

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украину ждет тяжелая неделя с постоянным давлением, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении к нации. Его речь была посвящена мирному плану, который разработала администрация президента США Дональда Трампа.

«Дорогие украинцы, следующая неделя будет очень непростой, насыщенной на события. <...> В это время будет много давления, давления политического, информационного, разного, чтобы ослабить нас, чтобы рассорить нас», — сказал Зеленский.

По его словам, Киев будет «спокойно работать» с США и другими партнерами, а также искать конструктивные решения.

Зеленский заявил о сложном выборе Украины из-за мирного плана США
Политика
Владимир Зеленский

«Я буду приводить аргументы, я буду убеждать, предлагать альтернативы, но точно мы не дадим врагу повода сказать, что это Украина не хочет мира, что это она срывает процесс и Украина не готова к дипломатии. Такого не будет», — заверил президент Украины.

Он добавил, что его администрация будет работать быстро.

«Сегодня, в субботу и воскресенье, всю следующую неделю. И столько, сколько потребуется — в режиме 24/7 я буду бороться за то, чтобы среди всех пунктов плана не были пропущены по крайней мере два», — подчеркнул Зеленский.

Мирный план Трампа по Украине по версии Гончаренко. Полный текст
Политика

Вашингтон разработал новый план урегулирования конфликта на Украине, он состоит из 28 пунктов. Официально план обнародован не был, но его уже опубликовали СМИ. В частности, документ включает признание Крыма, Луганска и Донецка российскими территориями, отказ Украины от вступления в НАТО на конституционном уровне и ограничение численности украинских войск.

Зеленский обсудил проект на встрече с министром армии Дэниелом Дрисколлом в ходе его визита в Киев. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ. По информации Reuters, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров одобрил большую часть мирного плана США и внес в него несколько изменений.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
