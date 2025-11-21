Зеленский заявил, что Украину ждет тяжелая неделя с постоянным давлением

Владимир Зеленский (Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украину ждет тяжелая неделя с постоянным давлением, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении к нации. Его речь была посвящена мирному плану, который разработала администрация президента США Дональда Трампа.

«Дорогие украинцы, следующая неделя будет очень непростой, насыщенной на события. <...> В это время будет много давления, давления политического, информационного, разного, чтобы ослабить нас, чтобы рассорить нас», — сказал Зеленский.

По его словам, Киев будет «спокойно работать» с США и другими партнерами, а также искать конструктивные решения.

«Я буду приводить аргументы, я буду убеждать, предлагать альтернативы, но точно мы не дадим врагу повода сказать, что это Украина не хочет мира, что это она срывает процесс и Украина не готова к дипломатии. Такого не будет», — заверил президент Украины.

Он добавил, что его администрация будет работать быстро.

«Сегодня, в субботу и воскресенье, всю следующую неделю. И столько, сколько потребуется — в режиме 24/7 я буду бороться за то, чтобы среди всех пунктов плана не были пропущены по крайней мере два», — подчеркнул Зеленский.

Вашингтон разработал новый план урегулирования конфликта на Украине, он состоит из 28 пунктов. Официально план обнародован не был, но его уже опубликовали СМИ. В частности, документ включает признание Крыма, Луганска и Донецка российскими территориями, отказ Украины от вступления в НАТО на конституционном уровне и ограничение численности украинских войск.

Зеленский обсудил проект на встрече с министром армии Дэниелом Дрисколлом в ходе его визита в Киев. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ. По информации Reuters, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров одобрил большую часть мирного плана США и внес в него несколько изменений.