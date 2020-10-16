Спикер парламента Киргизии Исаев оказался принять полномочия президента

Канат Исаев (Фото: Михаил Егиков / ТАСС)

Спикер парламента Киргизии (Жогорку Кенеш) Канат Исаев отказался взять на себя полномочия главы государства. Об этом он заявил на внеочередной сессии парламента в резиденции «Ала-Арча», передает агентство АКИpress.

«Я отказываюсь от исполнения обязанностей президента», — заявил он.

Исаев пояснил, что посчитал нужным направить свои силы и время на работу в парламенте, а также на рассмотрение законопроектов, относящихся к новым выборам, чтобы принять их в краткие сроки.

По словам председателя Центризбиркома Нуржан Шайлдабековой, новые президентские выборы могут пройти в стране 17 января.