В ЦИК Киргизии назвали возможную дату выборов нового президента

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 октября
USD ЦБ: 77,95 (+0,67) Инвестиции, 15 окт, 12:52
Курс евро на 16 октября
EUR ЦБ: 91,45 (+0,75) Инвестиции, 15 окт, 12:52
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 октября Общество, 10:44 Как победить в России контрафакт Партнерский материал, 10:41 Собянин назвал главный показатель распространения пандемии Общество, 10:40 В Брянской области часть жилого дома ушла под землю Общество, 10:39 За сутки в России от коронавируса умерли 232 человека Общество, 10:38 Спикер парламента Киргизии Исаев оказался принять полномочия президента Политика, 10:35 В России впервые выявили более 15 тыс. заболевших COVID-19 за сутки Общество, 10:34 В оргкомитете назвали странными данные об отмене матчей Евро в Петербурге Спорт, 10:32 Очередь на социальное жилье в Москве сократилась в 2,5 раза за 10 лет Недвижимость, 10:31 В Москве впервые с 12 мая за сутки выявили 5 тыс. зараженных COVID-19 Общество, 10:30 Как устроены мобильные приложения для инвестирования РБК и Refinitiv, 10:29 Стали известны первыми поддержавшие пилотный запуск цифрового рубля банки Крипто, 10:14 «Ленфильм» получил из бюджета деньги на погашение кредита ВТБ Технологии и медиа, 10:00 Постправда vs научная грамотность: зачем критически мыслить РБК и Bayer, 10:00
Протесты в Киргизии ,  
0 

В ЦИК Киргизии назвали возможную дату выборов нового президента

Фото:Абылай Саралаев / ТАСС
Фото: Абылай Саралаев / ТАСС

Досрочные президентские выборы в Киргизии могут состояться 17 января следующего года. Об этом сообщила председатель Центризбиркома страны Нуржан Шайлдабекова, передает агентство АКИpress.

«По нашим данным, ориентировочно это может быть 17 января», — сказала она. Глава ЦИК отметила, что дату должен назначить парламент республики.

По словам Шайлдабековой, парламентские выборы могут состояться 20 декабря. Все зависит от сроков, пояснила она, отвечая на вопрос о возможности одновременного проведения выборов парламента и президента.

Президент Киргизии добровольно подал в отставку
Политика
Фото:Мария Гордеева / Reuters

Ситуация в Киргизии обострилась после прошедших в стране 4 октября парламентских выборов. По данным ЦИК, в законодательный орган прошли четыре партии из 16. На следующий день после выборов в Бишкеке начались массовые протесты, которые сопровождались столкновениями с правоохранителями.

В результате ЦИК отменила результаты выборов и позже предложила снизить избирательный порог с 9% до 7%.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, отставки которого добивалась оппозиция, 15 октября сообщил о своем уходе. Он заявил, что не хочет остаться в истории Киргизии как глава государства, «проливший кровь и стрелявший в собственных граждан». Полномочия Жээнбекова истекали в 2023 году.

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»
Киргизия президентские выборы ЦИК
Материалы по теме
Парламент Киргизии отменил режим ЧП в Бишкеке
Общество
Президент Киргизии добровольно подал в отставку
Политика
Песков нашел смысл в приостановке финансовой помощи Киргизии от России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter