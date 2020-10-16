В ЦИК Киргизии назвали возможную дату выборов нового президента

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Досрочные президентские выборы в Киргизии могут состояться 17 января следующего года. Об этом сообщила председатель Центризбиркома страны Нуржан Шайлдабекова, передает агентство АКИpress.

«По нашим данным, ориентировочно это может быть 17 января», — сказала она. Глава ЦИК отметила, что дату должен назначить парламент республики.

По словам Шайлдабековой, парламентские выборы могут состояться 20 декабря. Все зависит от сроков, пояснила она, отвечая на вопрос о возможности одновременного проведения выборов парламента и президента.

Ситуация в Киргизии обострилась после прошедших в стране 4 октября парламентских выборов. По данным ЦИК, в законодательный орган прошли четыре партии из 16. На следующий день после выборов в Бишкеке начались массовые протесты, которые сопровождались столкновениями с правоохранителями.