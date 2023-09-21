Азербайджан завел дело из-за двух обстрелов российских миротворцев

Пять миротворцев погибли из-за ошибочных действий азербайджанской армии, еще один — в результате обстрела «незаконных армянских формирований», утверждает прокуратура Азербайджана. Алиев ранее извинился перед Путиным за случившееся

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Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту гибели шести российских миротворцев, которые попали под обстрелы в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба ведомства. Утверждается, что пятеро человек погибли из-за действий азербайджанских сил, а еще один стал жертвой обстрела «незаконных армянских формирований».

По версии, изложенной прокуратурой, 20 сентября военнослужащие азербайджанской армии, которые принимали участие в «локальных антитеррористических» мероприятиях в Нагорном Карабахе, обстреляли в районе села Джанятаг (Чанкатах) автомобиль с российскими миротворцами. Из-за сложного рельефа местности и погодных условий машина миротворческого контингента была принята за относящуюся к «незаконным армянским вооруженным формированиям», заявляет ведомство.

Прокуратура утверждает, что в тот же день и в том же районе обстрелу со стороны «неустановленных членов незаконных армянских вооруженных формирований» подвергся еще один автомобиль российских миротворцев. В результате один российский военный погиб, другой получил ранения.

«По обоим фактам генеральным прокурором Азербайджанской Республики по соответствующим статьям Уголовного кодекса было возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры», — говорится в сообщении.

По каким статьям завели дело, не уточняется.

Генпрокуратура Азербайджана договорилась с российскими коллегами о проведении «в тесном сотрудничестве всестороннего расследования происшествия», добавили в ведомстве.

О гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе, которые находились там с 2020 года по договоренности Москвы, Баку и Еревана, Минобороны России сообщило накануне. Число жертв обстрела, под который попал автомобиль миротворческого контингента, не называлось. Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину и извинился за гибель миротворцев. Он также пообещал оказать материальную помощь их семьям и провести тщательное расследование.

Один из погибших — бывший замкомандующего подводными силами Северного флота по военно-политической работе, капитан 1-го ранга Иван Ковган. По данным издания «СеверПост», он занимал должность заместителя командующего миротворческими силами по военно-политической работе.

Миротворцы погибли на следующий день после того, как Азербайджан объявил об «антитеррористической» операции в Нагорном Карабахе. Ее необходимость объяснялась Баку тем, что армянские силы наращивают в регионе боевую мощь и обстреливают азербайджанские позиции. Последние месяцы Армения и Азербайджан регулярно обвиняли друг друга в обстрелах и провокациях. В Ереване заявляют, что армянских военнослужащих не было на территории Карабаха.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался вмешиваться в ситуацию. Это вызвало протесты в центре Еревана и призывы к его отставке.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики в день начала операции запросили переговоры с Баку, а на следующий день согласились на прекращение огня, вывод армянских вооруженных сил (Ереван отрицает их присутствие в регионе), расформирование и разоружение собственной армии, вывод военной техники и обсуждение плана по реинтеграции региона. Первая встреча состоялась 21 сентября.