При обстреле миротворцев в Карабахе погиб капитан 1-го ранга
При обстреле автомобиля с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе погиб бывший замкомандующего подводными силами Северного флота по военно-политической работе, капитан 1-го ранга Иван Ковган, говорится в сообщении на сайте Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ.
В клубе ветеранов уточнили, что Ковган родился в сентябре 1972 года в Минске, в последнее время проживал в Гаджиево (Мурманская область). О гибели Ковгана также сообщили мурманские издания «Би-порт» и «СеверПост». По данным последнего, он занимал должность заместителя командующего миротворческими силами по военно-политической работе.
О гибели миротворцев Минобороны России сообщило накануне, 20 сентября. По данным военных, автомобиль с миротворцами обстреляли в районе населенного пункта Джанятаг из стрелкового оружия. Они возвращались с наблюдательного поста. В ведомстве указывали, что для выяснения всех обстоятельств на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов. Число погибших не называлось.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 сентября в разговоре с президентом России Владимиром Путиным извинился за гибель миротворцев. Он пообещал оказать материальную помощь семьям военных. «Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. В связи с этим генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте», — говорится в сообщении по итогам разговоров президентов на сайте Кремля.
«РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источник в российском силовом ведомстве сообщали, что подозреваемые в обстреле российских миротворцев в Карабахе уже задержаны. По данным источника российских агентств, командир корпуса военных Азербайджана, подчиненные которого подозреваются в обстреле, отстранен от выполнения своих обязанностей.
В Нагорном Карабахе размещены около 2 тыс. российских миротворцев. Они находятся там на основании соглашения о прекращении огня, которое Баку и Ереван заключили при посредничестве Москвы в ноябре 2020 года.
19 сентября миротворцы начали эвакуацию мирного населения из наиболее опасных районов Нагорного Карабаха после объявления Азербайджаном о начале «антитеррористической операции» в регионе. Боевые действия продолжались около суток. 20 сентября стороны объявили о прекращении огня.
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