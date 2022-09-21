Патриарх Кирилл призвал не считать украинцев врагами

Украинцев пытаются «переформатировать» и настроить против россиян, но считать их враждебными не надо, заявил патриарх. Он предложил молиться за «братские чувства» жителей двух стран на фоне «нависшей опасности» над Украиной

Патриарх Кирилл (Фото: Олег Варов / ТАСС)

Россиянам не следует враждебно относиться к украинцам, на Украине сохраняется православие, прихожане продолжают молиться за прекращение «междоусобной брани» и установление мира. С этим призывом выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после богослужения в Зачатьевском женском монастыре в Москве, передает «РИА Новости».

«Мы знаем, что происходит на Украине, мы знаем, какая опасность нависла над украинским народом, который пытаются переформатировать, из части святой единой Руси сделать государством, противным этой Руси, вражеским по отношению к России», — сказал глава РПЦ.

Кирилл заявил о «тяжелых испытаниях», через которые сейчас проходит «историческая Русь», и призвал молиться за укрепление «братских чувств» между народами. Это позволит укрепить единство «нашей церкви», которая служит залогом мира в регионе. Объявление Украинской церковью независимости он назвал частью стратегии врага.

В день ввода Россией войск на Украину патриарх призвал все стороны конфликта стараться избежать жертв среди мирного населения. Он отметил, что сопереживает всем, «кого коснулась беда». Русские и украинцы, утверждает глава РПЦ, — один народ, который пытаются разделить внешние силы. Он призвал молиться и помогать российским войскам, противостоящим «самым мощным силам, которые сегодня практически управляют миром».

Литва предложила внести главу РПЦ в санкционный список Евросоюза, но против, как сообщил Bloomberg, выступила Венгрия. Тем не менее Литва запретила предстоятелю РПЦ въезд до конца июня следующего года, ограничительные меры против патриарха Кирилла одобрили Канада и Великобритания. Причиной стали «сознательное отрицание [им] территориальной целостности и суверенитета Украины, оправдание и поддержка агрессивных действий России», указано в документе литовского МВД. Православная церковь Украины (ПЦУ) попросила патриарха Константинопольского Варфоломея лишить Кирилла патриаршего престола.

В РПЦ считают санкции против патриарха попыткой добиться эскалации ситуации на Украине и отсрочить достижение мира. В российском МИДе сочли, что предложения о санкциях против главы РПЦ звучат «инфернально».

