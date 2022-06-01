Bloomberg узнал о требовании Венгрии исключить из санкций главу РПЦ

Венгрия после условий по нефтяному эмбарго снова задерживает принятие шестого пакета санкций ЕС требованиями не вводить ограничения против патриарха Кирилла, узнал Bloomberg. Будапешт объяснял это вопросом свободы вероисповедания

Патриарх Кирилл (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Венгрия потребовала исключить из предложенного санкционного списка патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, сообщили источники Bloomberg, знакомые с переговорами послов стран ЕС по шестому пакету санкций. При этом один из источников сообщил, что имя главы РПЦ не упоминалось на встрече ЕС по санкциям ранее на этой неделе.

Впервые о подготовке Евросоюзом ограничений против патриарха Кирилла AFP и The New York Times сообщили в начале мая. Ввести санкции предложила Литва, однако литовский МИД отметил, что неизвестно, получится ли это сделать. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель указывал, что в рамках шестого пакета санкций ограничения планируется ввести против лиц, «распространяющих дезинформацию».

Премьер Венгрии Виктор Орбан тогда говорил, что его страна не поддержит включение главы РПЦ в санкционный список, поскольку это проблема свободы вероисповедания.

Накануне Боррель, отвечая на вопрос о том, попал ли патриарх Кирилл в предложенный список, сказал: «Я так думаю». Глава европейской дипломатии добавил, что «еще неделю назад ответил бы да».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы по ограничениям против главы РПЦ «инфернальны» и свидетельствуют о беспомощности и страхе Брюсселя.

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