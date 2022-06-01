Bloomberg узнал о требовании Венгрии исключить из санкций главу РПЦ
Венгрия потребовала исключить из предложенного санкционного списка патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, сообщили источники Bloomberg, знакомые с переговорами послов стран ЕС по шестому пакету санкций. При этом один из источников сообщил, что имя главы РПЦ не упоминалось на встрече ЕС по санкциям ранее на этой неделе.
Впервые о подготовке Евросоюзом ограничений против патриарха Кирилла AFP и The New York Times сообщили в начале мая. Ввести санкции предложила Литва, однако литовский МИД отметил, что неизвестно, получится ли это сделать. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель указывал, что в рамках шестого пакета санкций ограничения планируется ввести против лиц, «распространяющих дезинформацию».
Премьер Венгрии Виктор Орбан тогда говорил, что его страна не поддержит включение главы РПЦ в санкционный список, поскольку это проблема свободы вероисповедания.
Накануне Боррель, отвечая на вопрос о том, попал ли патриарх Кирилл в предложенный список, сказал: «Я так думаю». Глава европейской дипломатии добавил, что «еще неделю назад ответил бы да».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы по ограничениям против главы РПЦ «инфернальны» и свидетельствуют о беспомощности и страхе Брюсселя.
Ранее с требованием ввести санкции против патриарха Кирилла Верховная рада Украины обратилась к Совету национальной безопасности страны. Украинские депутаты объяснили это его поддержкой спецоперации.