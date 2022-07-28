ПЦУ в письме патриарху Варфоломею попросила лишить главу РПЦ престола
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрполит Эпифаний (Думенко) написал письмо патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой лишить патриарха Московского и всея Руси Кирилла патриаршего престола. Обращение опубликовано на сайте церкви.
«Мы призываем Вашу Всесвятость и предстоятелей поместных православных церквей также как можно быстрее рассмотреть деятельность патриарха Кирилла, связанную с его противостоянием Вселенскому Патриархату и многим поместным православным церквям и, в случае если эта деятельность будет признана содержащей признаки схизмы [раскола], привлечь патриарха к канонической ответственности», — говорится в документе.
В письме отмечается, что многие православные с возведением патриарха Кирилла на престол в 2009 году связывали надежды на возрождение церковной жизни. «Однако сегодня, когда прошло 12 с половиной лет, после того как Кирилл занял московскую кафедру, очевидно, что анонсированные реформы не состоялись, а единственными реальными достижениями 16-го патриарха Московского стали концентрация власти в руках одного человека при полной деградации реальной церковной соборности и полная зависимость церкви от русского государства», — утверждает Эпифаний.
По мнению главы ПЦУ, предстоятель Русской православной церкви впал в ересь, решив участвовать в создании доктрины «русского мира» — «особой роли русской нации и государства в мире и церкви», согласно которой россияне, украинцы и белорусы «якобы принадлежат к общей цивилизации «русского мира» и как таковые не имеют морального права на дальнейшее историческое самоопределение». Он также попросил патриарха Варфоломея признать эту доктрину еретической.
«Обращение ПЦУ, на мой взгляд, это попытка выслужиться перед украинскими властями и поучаствовать в кампании, направленной против всего русского и в том числе против предстоятеля Русской православной церкви. Я думаю, что это попытка совершенно беспомощная и неуклюжая, потому что с канонической точки зрения это полный нонсенс. Для нас так называемая ПЦУ — это вообще не церковь, это раскольническая структура, заявления которой не стоит рассматривать всерьез», — заявил РБК зампредседателя синодального отдела Московского патриахата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
В конце мая Эпифаний уже призывал лишить престола патриарха Кирилла как одного из проводников идеологии «русского мира».
27 мая участники собора Украинской православной церкви (УПЦ, самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием) объявили о ее полной самостоятельности и независимости от РПЦ, осудив военные действия на Украине как нарушение заповеди «Не убий!», а также позицию патриарха Кирилла.
Позднее в РПЦ заявили, что самочинные действия УПЦ могут привести к появлению нового раскола внутри нее. «Решение об изменении статуса Украинской православной церкви может быть принято лишь в рамках канонической процедуры, включающей постановление Поместного собора Русской православной церкви», — напомнили там.
Патриарх Кирилл утверждал, что «духи злобы поднебесной ополчились на церковь нашу», стремясь разделить россиян и украинцев. Однако он убежден, что эта цель не будет достигнута.