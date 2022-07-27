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Война санкций ,  
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Литва запретила въезд патриарху Кириллу

По данным литовского МВД, предстоятель РПЦ является ближайшим соратником Путина и одним из самых активных сторонников «войны против Украины». Ранее Литва также предлагала включить патриарха в санкционные списки ЕС
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Литва запретила въезд в страну предстоятелю Русской православной церкви (РПЦ) патриарху Московскому и всея Руси Кириллу до 23 июня 2027 года, сообщает 15min со ссылкой на заявление литовского МВД.

По данным министерства, патриарх включен в санкционный список из-за «сознательного отрицания территориальной целостности и суверенитета Украины, оправдания и поддержки агрессивных действий России, грубо нарушающих нормы и принципы международного права».

«Патриарх Кирилл, ближайший соратник Владимира Путина, является одним из самых активных сторонников войны против Украины, который неоднократно публично высказывался положительно в отношении продолжающейся российской агрессии», — сказано в сообщении ведомства.

Канада вслед за Британией ввела санкции против патриарха Кирилла
Политика
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Кирилл после начала российской спецоперации на Украине затронул тему военных действий в нескольких своих проповедях. Он в том числе заявил, что народы России и Украины — единое целое, которое пытаются разделить внешние силы. Также, по его словам, Россия никогда не нападала на другие страны, а «только защищала свои рубежи».

После этого против него ввели санкции Канада и Великобритания. В то же время под санкции Евросоюза глава РПЦ не попал. Включить его в санкционный список в конце апреля предложила Литва, однако меру согласовать не удалось: как сообщил Bloomberg, против выступила Венгрия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда заявляла, что планы по ограничениям против главы РПЦ «инфернальны» и свидетельствуют о беспомощности и страхе ЕС.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
патриарх Кирилл Литва санкции Военная операция на Украине
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