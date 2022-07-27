Литва запретила въезд патриарху Кириллу

По данным литовского МВД, предстоятель РПЦ является ближайшим соратником Путина и одним из самых активных сторонников «войны против Украины». Ранее Литва также предлагала включить патриарха в санкционные списки ЕС

Патриарх Кирилл (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Литва запретила въезд в страну предстоятелю Русской православной церкви (РПЦ) патриарху Московскому и всея Руси Кириллу до 23 июня 2027 года, сообщает 15min со ссылкой на заявление литовского МВД.

По данным министерства, патриарх включен в санкционный список из-за «сознательного отрицания территориальной целостности и суверенитета Украины, оправдания и поддержки агрессивных действий России, грубо нарушающих нормы и принципы международного права».



«Патриарх Кирилл, ближайший соратник Владимира Путина, является одним из самых активных сторонников войны против Украины, который неоднократно публично высказывался положительно в отношении продолжающейся российской агрессии», — сказано в сообщении ведомства.

Патриарх Кирилл после начала российской спецоперации на Украине затронул тему военных действий в нескольких своих проповедях. Он в том числе заявил, что народы России и Украины — единое целое, которое пытаются разделить внешние силы. Также, по его словам, Россия никогда не нападала на другие страны, а «только защищала свои рубежи».

После этого против него ввели санкции Канада и Великобритания. В то же время под санкции Евросоюза глава РПЦ не попал. Включить его в санкционный список в конце апреля предложила Литва, однако меру согласовать не удалось: как сообщил Bloomberg, против выступила Венгрия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда заявляла, что планы по ограничениям против главы РПЦ «инфернальны» и свидетельствуют о беспомощности и страхе ЕС.