Захарова назвала инфернальными планы по санкциям против патриарха Кирилла

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Планы Европейского союза ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла «инфернальны» и свидетельствуют о беспомощности стран Европы. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Они уже не понимают, насколько это инфернально звучит — включить православного патриарха в их черный список. Они уже настолько в такой беспомощности и, самое главное, страхе находятся, сейчас ими руководит просто страх, основной составляющей которого является отсутствие реальных ценностей, морали, знаний, практического опыта, который приводил бы к эффективным решениям, просто непрофессионализм и отсутствие какой-либо самостоятельности не только при принятии решений, а просто при анализе, что вот такие жуткие фразы они себе позволяют», — заявила Захарова.

О том, что Еврокомиссия планирует ввести санкции против патриарха Кирилла, стало известно в начале мая. Это планируется сделать в рамках шестого пакета антироссийских санкций за военную спецоперацию на Украине. Кроме того, планируется запретить морской экспорт российской нефти. Также в ЕС намерены отключить Сбербанк от SWIFT.

Санкции против патриарха Евросоюзу в конце апреля предложила ввести Литва. Вильнюс посчитал, что он поддерживает военную операцию на Украине. «Этот человек [Кирилл], на мой взгляд, занимается не пастырской заботой, а губит души, если попытаться найти какой‑то духовный термин, описывающий его высказывания», — пояснял глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис.

3 мая патриарх Кирилл заявил во время проповеди в Архангельском соборе Московского Кремля, что Россия «никогда ни на кого не нападала», а лишь «защищала свои рубежи». «Мы ни с кем не хотим воевать. Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, что великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала — она только защищала свои рубежи», — сказал он.

Патриарх также выразил надежду на то, что Господь будет хранить «землю русскую от междоусобной брани и от нашествия иноплеменников».

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В начале апреля Кирилл заявил в пастырском слове, что настроенные против России силы пытаются оторвать от народа церковь, которая удерживает мир от пришествия антихриста.