Многолетний куратор Украины в РПЦ покинул пост

Он также вошел в Межведомственную рабочую группу, созданную с целью дальнейшей координации помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельных территорий в зоне конфликта на Украине, как советник патриарха Кирилла

Протоиерей Николай Балашов (Фото: mospat.ru)

Замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов покинул пост, который занимал более 13 лет. Синод удовлетворил его прошение, говорится в журналах Синода.

Он курировал в Русской православной церкви (РПЦ) взаимоотношения с другими поместными православными церквями и «украинский вопрос», пишет «Интерфакс». Так, Балашов озвучивал официальную позицию РПЦ по Украине.

«Удовлетворить прошение протоиерея Николая Балашова об освобождении от должности заместителя председателя Отдела внешних церковных связей, выразив ему благодарность за понесенные труды», — говорится в журнале № 87.

Он продолжит деятельность в сфере внешних церковных связей в качестве советника Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Исполняющим обязанности заместителя председателя Отдела внешних церковных связей назначили секретаря Отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям протоиерея Игоря Якимчука.

Через Отдел внешних церковных связей высшая церковная власть осуществляет свою юрисдикцию над епархиями, благочиниями, приходами, ставропигиальными и епархиальными монастырями, а также миссиями, представительствами и подворьями, находящимися за пределами стран СНГ и Балтии. Заграничные учреждения осуществляют свое служение под «начальственным наблюдением» председателя Отдела внешних церковных связей. Руководители и ответственные сотрудники заграничных учреждений назначаются Священным синодом по представлению председателя Отдела внешних церковных связей.

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Также было решено «с целью дальнейшей координации помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельных территорий, находящихся в зоне конфликта, сформировать подотчетную Патриарху Московскому и всея Руси и Священному синоду Межведомственную рабочую группу», куда вошел протоиерей Николай Балашов.

Балашов был назначен заместителем председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС МП) 31 марта 2009 года определением Священного синода.

До этого, в разные годы, он был секретарем ОВЦС МП по межправославным отношениям, исполняющим обязанности секретаря ОВЦС МП по межправославным связям и заграничным учреждениям РПЦ и сотрудником Отдела внешних церковных сношений Московского патриархата.