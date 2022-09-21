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Что известно о частичной мобилизации в России

Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам Шойгу, она затронет 300 тыс. человек. Что известно о мобилизации на данный момент — в материале РБК
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Объявление о частичной мобилизации

Президент Владимир Путин утром 21 сентября объявил о частичной мобилизации. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

В соответствии с документом:

  • призванные на военную службу по мобилизации имеют статус военнослужащих, проходящих службу по контракту;
  • уровень денежного содержания мобилизованных соответствует денежному содержанию военнослужащих, проходящих службу по контракту;
  • контракты о прохождении военной службы продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации;
  • основанием для увольнением с военной службы являются достижение предельного возраста пребывания по военной службе, состояние здоровья (в связи с признанием военно-призывной комиссией негодными к военной службе), вступление в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы;
  • право на отсрочку от призыва на мобилизацию получают граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса.

Главное из обращения Владимира Путина о частичной мобилизации
Политика
Владимир Путин

В документе также содержатся поручения правительству:

  • осуществить финансирование мероприятия по проведению частичной мобилизации;

  • принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в период частичной мобилизации;

  • высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в количестве и в сроки, которые определяются Министерством обороны для каждого субъекта.

  • Пункт 7 указа в опубликованной версии отсутствует. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что в нем идет речь о численности мобилизованных, которую назвал министр обороны Сергей Шойгу.

  • Документ вступил в силу с момента опубликования.

  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже уточнил, что в кратчайшие сроки правительство определит категории граждан, которым будет предоставлена отсрочка от частичной мобилизации.

Сергей Шойгу пояснил, кто подлежит призыву в условиях частичной мобилизации

Следом за обращением президента федеральные телеканалы показали интервью с министром обороны Сергеем Шойгу, который пояснил, какие меры будут приняты после подписания президентского указа.

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Общее число резервистов глава военного ведомства оценил в 25 миллионов человек. Сейчас, по его словам, под частичную мобилизацию попадут около 300 тысяч человек, то есть 1,1% от мобилизационного ресурса.

Шойгу пояснил, что речь идет о людях, которые находятся в резерве и:

  • служили в армии;
  • имеют боевой опыт;
  • имеют военно-учетные специальности, которые необходимы в войсках (их перечень Шойгу не уточнил).

Глава военного ведомства отметил, что под мобилизацию не подпадают:

  • студенты;
  • проходящие службу по призыву.

Как узнать свою военно-учетную специальность и категорию учета

Код военно-учетной специальности, воинское звание, категория учета о находящихся в запасе указаны в военном билете в пунктах «служба в запасе», а также во вкладыше «мобилизационное предписание».

Что говорится в законе о мобилизации

Мобилизационные мероприятия в России регламентируются федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», который в 1997 году был подписан президентом Борисом Ельциным. В нем, в частности, содержатся и требования к гражданам в период мобилизации:

  • являться по вызову военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, для определения своего предназначения в период мобилизации;
  • гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас.

Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Отсрочка от призыва по мобилизации в соответствии с законом распространяется на граждан:

  • забронированных в порядке, определяемом правительством Российской Федерации;
  • признанных временно не годными к военной службе по состоянию здоровья — на срок до шести месяцев;
  • занятых постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы;
  • являющихся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;
  • имеющих на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет;
  • имеющих жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющих на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;
  • депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

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Политика

Ограничения на выезд в период частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков согласился с тем, что в действующих российских законах есть разные положения об условиях выезда за границу во время мобилизации. «Давайте наберемся терпения, разъяснения последуют», — пояснил он.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в условиях частичной мобилизации ограничений по передвижению для попадающих под нее нет. «У нас частичная мобилизация, она касается не всей страны, а части. Дополнительных ограничений, на мой взгляд, никаких вводиться не будет», — сказал он.

В пресс-службе «Аэрофлота» и в S7 сообщили, что никаких ограничений на продаже билетов и перевозку пассажиров за рубеж нет. Об отсутствии каких-либо ограничений при продаже билетов на поезда сообщили и в РЖД.

На сайтах авиакомпаний не осталось билетов на ближайшие рейсы
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Фото:Андрей Любимов / РБК

Создание мобилизационных комиссий

В соответствии с законом федеральные органы государственной власти, имеющие мобилизационные задания, для организации мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации и контроля за их проведением создают мобилизационные органы.

Так, например, утром в понедельник призывная комиссия по частичной мобилизации была организована в Санкт-Петербурге. Ее возглавил губернатор Александр Беглов. Его заместителем назначен военный комиссар города Сергей Качковский. О создании комисий сообщили главы многих других регионов.

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