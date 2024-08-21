Краснов объяснил национализацию словами «они работали не на нашу страну»
В России нет процесса деприватизации, Генпрокуратура, требуя обратить частные компании и имущество в доход государства, «возвращает активы в казну», заявил глава ведомства Игорь Краснов писателю и теле- и радиоведущему Сергею Минаеву.
«Скажу вам так, мы возвращаем в казну незаконно утраченные государством активы», — заявил Краснов. По его словам, люди, ранее управлявшие производством, не вкладывались в развитие компаний, а деньги выводили за границу.
«В том числе они не производили продукцию, которая там создавалась в рамках гособоронзаказа. Поэтому они работали не на нашу страну», — добавил генпрокурор.
С 2022 года Генпрокуратура инициировала многочисленные иски о передаче частных компаний в собственность государства, указывая на незаконную приватизацию в 1990-е. Среди последних случаев — активы Челябинского электрометаллургического комбината, «Макфы», «Рольфа», акции частных инвесторов Соликамского магниевого завода. В мартовском интервью «Коммерсанту» Краснов говорил, что с 2023 года в госсобственность через суд вернули 15 стратегических предприятий, чья общая стоимость превышает 333 млрд руб.
На этом фоне глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщил о подготовке поправок в законы, чтобы защитить добросовестных предпринимателей от деприватизации. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также пообещала подготовить законодательную базу для защиты миноритариев.
Президент Владимир Путин говорил, что речи о пересмотре итогов приватизации 1990-х не идет. По его мнению, изъятие бизнеса в пользу государства оправдано в случае прямого ущерба безопасности и национальным интересам. В июне он поддержал идею законодательно установить пределы национализации.
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