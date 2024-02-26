Суд передал государству акции заводов группы ЧЭМК

Челябинский электрометаллургический комбинат (Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости)

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в собственность государства заводов Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), следует из картотеки дел.

Речь идет о Кузнецком и Серовском заводах ферросплавов, а также Челябинском электрометаллургическом комбинате. Надзорное ведомство называет их крупнейшими в стране производителями ферросплавов, используемых при изготовлении высококачественной стали для военной техники, жароупорных авиационных двигателей, ударопрочных стволов вооружений и бронебойных снарядов.

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