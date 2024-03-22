Набиуллина заявила о беспокойстве из-за отъема акций частных инвесторов

Глава ЦБ выразила обеспокоенность прецедентами изъятия акций миноритарных акционеров и пообещала подготовить для них законодательную защиту. Ранее суд постановил изъять акции Соликамского магниевого завода у частных инвесторов

Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России )

Центробанк обеспокоен прецедентом изъятия у частных инвесторов акций, приобретенных на организованных торгах. Об этом, отвечая на вопрос РБК, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Что касается прецедентов изъятия акций миноритарных акционеров, которые приобрели их на организованных торгах, нас, конечно, беспокоит эта ситуация. Потому что это очень важный фактор, который влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке. Если мы хотим привлечь ресурсы для развития и в том числе использовать возможности рынка капитала, конечно, сохранение этого доверия суперважно. Нас эта ситуация беспокоит, будем смотреть, что мы еще можем здесь сделать, прежде всего с точки зрения законодательной, что сможем предложить», — сказала глава регулятора.

В пятницу, 22 марта, Арбитражный суд Пермского края полностью удовлетворил иск прокуратуры об изъятии акций Соликамского магниевого завода (СМЗ) у частных инвесторов. Подобное решение стало первым в истории современной России, судебное разбирательство длилось с августа 2022 года. Число акционеров, у которых могут изъять акции, составляло около 2 тыс.

Поводом для этого иска стало признание незаконной приватизации СМЗ в 1992 году. По результатам решения пермского арбитража в пользу государства была изъята доля в 89,4% у мажоритарных акционеров компании — Игоря Пестрикова, Тимура Старостина, Петра Кондрашева и Сергея Кирпичева. Остальные 10,6% акций миноритариев были размещены на Московской бирже, после прекращения торгов бумаги остались у инвесторов. В связи с этим прокуратура потребовала изъять и их.

Мосбиржа сочла эти меры противоречащими законодательству об организованных торгах. Площадку привлекали к делу в качестве третьего лица.

Представитель акционеров, управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов сообщал РБК о планах инвесторов оспорить решение об изъятии акций СМЗ в апелляционной инстанции. По его словам, вердикт пермского арбитража «создает крайне негативный для рынка прецедент». Он также поблагодарил Центробанк за поддержку позиции частных инвесторов.