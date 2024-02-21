Суд удовлетворил иск о национализации «Рольфа»

Все акции АО «Рольф» обратят в доход государства. В Генпрокуратуре считают, что они были получены в нарушение законодательства о противодействии коррупции. В декабре компанию передали под временное управление Росимущества

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Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск об обращении в доход государства всех акций АО «Рольф», принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью «Деланс Лимитед» и ООО «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», ООО «Рольф Тех», сообщает пресс-служба судов Петербурга.

Иск был подан заместителем генпрокурора Игорем Ткачевым 15 января, изъять акции он потребовал как имущество, полученное в нарушение законодательства о противодействии коррупции. По его словам, основатель «Рольфа» Сергей Петров был депутатом Госдумы и незаконно занимался бизнесом, используя компании для совершения коррупционных нарушений.

«Рольф» является крупнейшим автодилером в России. Компания была основана в 1991 году. До 2022-го портфель ее брендов включал 21 марку автомобилей и один мотоциклетный бренд. В Москве и Санкт-Петербурге дилерская сеть компании насчитывала 62 шоурума. Сейчас ее портфель содержит такие бренды, как Chery, BAIC, JAECOO, EXEED, OMODA, ZEEKR, VOYAH, TANK, «Москвич», KAIY, Evolute.

Петров являлся депутатом от партии «Справедливая Россия» с 2007 по 2016 год. Законодательство в этом случае подразумевает его отказ от предпринимательской деятельности и управления бизнесом.

В 2019 году в отношении него и ряда менеджеров «Рольфа» возбудили уголовное дело по подозрению в незаконных валютных операциях и выводе за рубеж 4 млрд руб. Петрова заочно арестовали и объявили в международный розыск. Бизнесмен, комментируя это дело, заявил, что оно его «не интересует», потому что он «давно живет в Европе». Осенью 2023 года член совета директоров «Рольфа» Анатолий Кайро получил восемь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

В феврале 2022 года с Петрова и подконтрольных ему юрлиц изъяли в бюджет 19,43 млрд руб., которые, по версии следствия, были получены в период совмещения парламентской и коммерческой деятельности. В Генпрокуратуре сочли, что конфискация «Рольфа» позволит не допустить продолжения «неправомерного обогащения».

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому «Рольф» был передан под временное управление Росимущества. В Кремле объясняли это решение экономической целесообразностью и международной экономической конъюнктурой. Сам Петров называл произошедшее «правовым беспределом».