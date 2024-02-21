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Уголовное дело «Рольфа» ,  
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Суд удовлетворил иск о национализации «Рольфа»

Суд в Петербурге удовлетворил иск о передаче государству акций «Рольфа»
Сюжет
Уголовное дело «Рольфа»
Все акции АО «Рольф» обратят в доход государства. В Генпрокуратуре считают, что они были получены в нарушение законодательства о противодействии коррупции. В декабре компанию передали под временное управление Росимущества
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск об обращении в доход государства всех акций АО «Рольф», принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью «Деланс Лимитед» и ООО «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», ООО «Рольф Тех», сообщает пресс-служба судов Петербурга.

Иск был подан заместителем генпрокурора Игорем Ткачевым 15 января, изъять акции он потребовал как имущество, полученное в нарушение законодательства о противодействии коррупции. По его словам, основатель «Рольфа» Сергей Петров был депутатом Госдумы и незаконно занимался бизнесом, используя компании для совершения коррупционных нарушений.

«Рольф» является крупнейшим автодилером в России. Компания была основана в 1991 году. До 2022-го портфель ее брендов включал 21 марку автомобилей и один мотоциклетный бренд. В Москве и Санкт-Петербурге дилерская сеть компании насчитывала 62 шоурума. Сейчас ее портфель содержит такие бренды, как Chery, BAIC, JAECOO, EXEED, OMODA, ZEEKR, VOYAH, TANK, «Москвич», KAIY, Evolute.

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Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Петров являлся депутатом от партии «Справедливая Россия» с 2007 по 2016 год. Законодательство в этом случае подразумевает его отказ от предпринимательской деятельности и управления бизнесом.

В 2019 году в отношении него и ряда менеджеров «Рольфа» возбудили уголовное дело по подозрению в незаконных валютных операциях и выводе за рубеж 4 млрд руб. Петрова заочно арестовали и объявили в международный розыск. Бизнесмен, комментируя это дело, заявил, что оно его «не интересует», потому что он «давно живет в Европе». Осенью 2023 года член совета директоров «Рольфа» Анатолий Кайро получил восемь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

В феврале 2022 года с Петрова и подконтрольных ему юрлиц изъяли в бюджет 19,43 млрд руб., которые, по версии следствия, были получены в период совмещения парламентской и коммерческой деятельности. В Генпрокуратуре сочли, что конфискация «Рольфа» позволит не допустить продолжения «неправомерного обогащения».

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В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому «Рольф» был передан под временное управление Росимущества. В Кремле объясняли это решение экономической целесообразностью и международной экономической конъюнктурой. Сам Петров называл произошедшее «правовым беспределом».

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Юлия Овчинникова
«Рольф» Россия суд Санкт-Петербург
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