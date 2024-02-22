Шохин сообщил о подготовке поправок для защиты бизнеса от деприватизации

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) готовит поправки против передачи государству активов добросовестных бизнесменов, сообщил Александр Шохин

Александр Шохин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) разработал поправки в законодательство, направленные на защиту прав добросовестных собственников бизнеса от деприватизации. Об этом сообщил журналистам президент союза Александр Шохин, передает корреспондент РБК.

Он рассказал, что еще в ноябре прошлого года он доложил о законопроекте президенту Владимиру Путину. Тот, по словам Шохина, на встрече с РСПП сказал, что «надо закрыть эту страницу с приватизацией». Предложения направлены президенту, он направил их в Государственно-правовое управление (ГПУ) президента. «ГПУ представило замечания, по которым предложения доработаны. Там есть ряд моментов, которые требуют юридической экспертизы», — рассказал Шохин.

Он выразил надежду на то, что наработки РСПП лягут в основу президентского законопроекта. «Нам главное, что президент поддерживает нас в принципе, но надо докрутить технику. <...> Эти изменения позволят отделить добросовестных участников приватизации, приобретателей активов и участников сделок со стратегическими активами от нарушителей законодательства. Тогда у нас, может, немного остановится энтузиазм соответствующих органов», — подчеркнул он.

Кроме того, Шохин отметил, что по некоторым вопросам, связанным с деприватизацией, может быть достаточно постановления пленума Верховного суда, который разъяснит правоприменительную практику. Обращение в Верховный суд могут инициировать и пострадавшие собственники бизнеса, не исключил он.

Ранее Шохин негативно высказывался о деприватизации и говорил, что «стабильность в нынешних условиях важнее второстепенных оснований для того, чтобы отобрать активы у ныне действующих собственников». Путин, выступая на Восточном экономическом форуме в сентябре 2023 года, исключил проведение в России деприватизации. По его словам, «прокуратура активно работает по отдельным направлениям, компаниям» и «правоохранительные органы имеют право оценивать то, что происходит в экономике в конкретных случаях». Однако это «не связано с какими-то решениями по поводу деприватизации», заверил президент. Путин пообещал, что «кошмарить никого не будут», но подчеркнул, что все должны соблюдать законы. Президент отметил, что глава Генпрокуратуры Игорь Краснов в курсе его позиции.

Двойная реституция

По словам Шохина, предложения РСПП касаются внесения изменений в закон о приватизации. «Мы предлагаем двустороннюю реституцию. Это право государства обратить в казну ту или иную собственность, но и право собственника на компенсацию по рыночной цене, с учетом предшествующих затрат», — пояснил он.

Компенсация при этом может выплачиваться за счет выставления актива на повторную приватизацию, считает Шохин. Она может быть отсроченной и выплачиваться только после того, как поступит доход от продажи имущества. Шохин не исключил, что предыдущему владельцу при повторной приватизации может даваться какое-то преимущество, шанс вновь приобрести актив.

Кроме того, поправки РСПП предполагают четкую фиксацию распространения на дела, связанные с приватизацией, десятилетнего пресекательного срока, установленного в 2013 году в гражданском законодательстве. Если толковать иски по приватизации не как требования неимущественного характера, а как имущественные требования, то для них должен действовать десятилетний пресекательный срок, пояснил Шохин. «Это значит, что сделки, с совершения которых десять лет истекли в сентябре 2023 года, не могут быть оспорены», — указал он.

Также в законодательстве необходимо более четко прописать, когда происходит нарушение антикоррупционного законодательства при сделках по продаже активов от лиц, занимающих государственные должности, считает Шохин. «Мы считаем, что ответственность должен нести чиновник и бывший чиновник, и надо четко определить критерии добросовестности приобретателя его активов. Критерии понятны: знал ли и мог ли знать покупатель, что продавец, занимающий государственную должность, нарушает ограничения антикоррупционного законодательства», — сказал он.

Шохин уточнил, что нарушением является, если чиновник на момент продажи управлял этим активом.

Глава РСПП уточнил, что поправки не касаются вопросов передачи бизнеса под временное управление. «Это особая ситуация, в этом случае право собственника сохраняется. Другое дело, что там, наверное, потребуется урегулирование ряда вопросов, чтобы было видно, что это не экспроприация. Например, процедура возврата собственнику», — сказал он.

С 2023 года Генпрокуратура неоднократно инициировала иски о передаче частных промышленных компаний в собственность государства в связи с якобы незаконно проведенной приватизацией. Один из последних случаев — Ивановский завод тяжелого станкостроения, который, как утверждает Генпрокуратура, перешел в частные руки без разрешения правительства. В начале февраля ведомство потребовало конфисковать три завода Челябинского электрометаллургического комбината по аналогичной причине. В августе Генпрокуратура подала иск против предпринимателя Андрея Мельниченко в связи с компанией «Сибэко». По данным источника РБК, иск касается энергетических активов, которые, по утверждению прокуратуры, были куплены у структур экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова. В надзорном ведомстве посчитали, что было нарушено законодательство о противодействии коррупции.