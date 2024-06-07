Путин поддержал идею ограничить национализацию на уровне закона

Президент России Владимир Путин поддержал идею об ограничительных линиях при национализации. С таким заявлением он выступил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), трансляцию вел РБК.

Модератор пленарной сессии ПМЭФ политолог Сергей Караганов спросил у Путина о возможности установить пределы национализации. «Во многом это (приватизация в 90-е годы — РБК) было ошибочно, было основано на мнении экономистов с мировым именем, в том числе и русского происхождения, которые говорили о том, что нужно приватизировать все, что угодно и как можно быстрее», — ответил он.

Сейчас должны быть какие-то здравые ограничительные линии в части деприватизации, нужно принять решение на уровне закона, считает президент.

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