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Экономика ,  
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Путин поддержал идею ограничить национализацию на уровне закона

Президент России Владимир Путин поддержал идею об ограничительных линиях при национализации. С таким заявлением он выступил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), трансляцию вел РБК.

Модератор пленарной сессии ПМЭФ политолог Сергей Караганов спросил у Путина о возможности установить пределы национализации. «Во многом это (приватизация в 90-е годы — РБК) было ошибочно, было основано на мнении экономистов с мировым именем, в том числе и русского происхождения, которые говорили о том, что нужно приватизировать все, что угодно и как можно быстрее», — ответил он.

Сейчас должны быть какие-то здравые ограничительные линии в части деприватизации, нужно принять решение на уровне закона, считает президент.

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Авторы
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
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