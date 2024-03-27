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Генпрокуратура добилась возвращения государству 15 оборонных заводов

Краснов: Генпрокуратура добилась возвращения государству 15 предприятий ВПК
Прокуроры через суд вернули на баланс государства предприятия ВПК на ₽333 млрд, чьи собственники их «уничтожали и наносили ущерб обороноспособности страны». Глава союза промышленников указывал на негативные последствия этих мер
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В собственность государства с 2023 года через суд возвращены 15 стратегических предприятий, чья общая стоимость превышает 333 млрд руб., заявил в интервью «Коммерсанту» генпрокурор Игорь Краснов.

По его словам, предприятия были получены резидентами недружественных стран в обход установленных ограничений, после чего те последовательно своими действиями их «уничтожали и наносили ущерб обороноспособности страны», десятилетиями не проводя модернизацию и основную прибыль выводя за границу. Как подчеркнул генпрокурор, собственность была приватизирована в результате злоупотреблений их руководства и органов власти, среди которых есть бывшие губернаторы и силовики.

«К слову, те самые аффилированные лица зачастую практикуют с помощью СМИ выставлять себя в так называемом хорошем свете, при этом скрывают под маской свое истинное лицо», — считает Краснов.

Он заверил, что прокуроры обеспечивают непрерывность технологических процессов и соблюдение прав сотрудников предприятий. Красно подчеркнул: «Это даже не обсуждается».

Какие частные компании прокуратура требует передать государству
Бизнес

С февраля 2022 года прокуратура подала десятки исков с требованием обратить частные компании и имущество в доход государства. Ведомство объясняло это нарушениями действующего в период приватизации законодательства, антикоррупционных законов и законов об иностранных инвесторах. Среди последних случаев — Ивановский завод тяжелого станкостроения (ИЗТС), заводы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК).

Из-за сложившейся тенденции глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин рассказал о подготовке поправок в законы, чтобы защитить добросовестных предпринимателей от деприватизации. По его мнению, стабильность более важна, чем второстепенные основания для национализации активов у действующих собственников, а сам процесс грозит негативными последствиями. Он подчеркнул, что крупный бизнес «плохо реагирует» на сообщения о планах национализации: «У нас никто не знает, кто в очереди может быть следующим».

Президент Владимир Путин еще в прошлом году обещал не проводить деприватизацию: «Кошмарить никого не будут, но все должны соблюдать законы Российской Федерации». В марте 2024-го он заверил, что речи о деприватизации или огосударствлении экономики не идет. Он считает, что работа прокуроров в этом направлении оправдана в тех случаях, когда «активы были приобретены в обход, с нарушением закона и, более того, используются во вред государству».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Игорь Краснов Генпрокуратура национализация
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