Мали, Нигер и Буркина-Фасо обратились в Совбез ООН из-за Украины

Мали, Нигер и Буркина-Фасо призвали Совбез ООН принять меры в связи с «поддержкой терроризма» Украиной. Мали и Нигер до этого разорвали дипотношения со страной из-за предполагаемой причастности Киева к атаке повстанцев в Мали

Буркина-Фасо, Мали и Нигер попросили Совет безопасности ООН принять меры из-за «поддержки терроризма» Украиной в Африке, говорится в совместном письме этих стран к председателю Совбеза ООН.

«Министры иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо решительно осуждают поддержку и прославление терроризма украинскими властями и призывают Совет Безопасности выполнить свои обязательства в отношении осознанного выбора Украины в поддержку терроризма в Африке, особенно в регионе Сахель», — говорится в послании (цитата по ТАСС).

Мали и Нигер до этого разорвали дипотношения с Украиной, обвинив ее в поддержке террористических группировок в Африке. Это произошло после атаки повстанцев-туарегов на колонну малийских правительственных войск и воюющих на их стороне бойцов ЧВК «Вагнер» на севере Мали в конце июля.

29 июля официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что малийские повстанцы получили от Украины всю необходимую информацию «и не только информацию», позволившую провести успешную военную операцию против российской ЧВК. Юсов тогда не раскрыл подробностей, назвав информацию «чувствительной» и отметив, что Украина делает «все в рамках международного права». Позже он сказал, что не говорил о причастности ГУР Украины к нападению.

Le Monde писала, что Киев занимается обучением повстанцев использованию дронов, некоторые участники движения ездили на Украину.

Малийские власти сочли, что действия Киева нарушают суверенитет страны и являются поддержкой международного терроризма. Киев отверг обвинения властей Мали и Нигера в поддержке терроризма. В украинском МИДе подчеркнули, что придерживаются норм международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран.