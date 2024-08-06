Нигер объявил о разрыве дипотношений с Украиной
Нигер объявил, что «немедленно» разрывает дипломатические отношения с Украиной, обвинив Киев в «поддержке» «террористических группировок», сообщает Al Arabiya со ссылкой на AFP.
До этого в Мали решили разорвать отношения с Киевом из-за предполагаемой причастности Украины к атаке повстанцев-туарегов.
Нигер, которым правит военная хунта, как и в Мали, анонсировал также «обращение в Совет Безопасности ООН для вынесения решения по украинской агрессии».
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