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Политика ,  
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Нигер объявил о разрыве дипотношений с Украиной

Нигер объявил, что «немедленно» разрывает дипломатические отношения с Украиной, обвинив Киев в «поддержке» «террористических группировок», сообщает Al Arabiya со ссылкой на AFP.

До этого в Мали решили разорвать отношения с Киевом из-за предполагаемой причастности Украины к атаке повстанцев-туарегов.

Нигер, которым правит военная хунта, как и в Мали, анонсировал также «обращение в Совет Безопасности ООН для вынесения решения по украинской агрессии».

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