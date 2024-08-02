Туареги назвали число погибших в боях в Мали бойцов ЧВК «Вагнер»

Туареги заявили о гибели 84 бойцов ЧВК «Вагнер» и 47 военных в ходе боев в Мали

В боях на севере Мали погибли 84 бойца ЧВК «Вагнер» и 47 солдат правительственных войск, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление повстанцев. Туареги рассказали о разгроме колонны 28 июля

Фото: Александр Река / ТАСС

В ходе боев в конце июля на севере Мали погибли 84 бойца ЧВК «Вагнер» и 47 солдат правительственных войск, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление повстанческого движения «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD).

Представитель CSP Мохамед Эль-Маулуд Рамадан в свою очередь заявил, что ранения получили более 30 «вражеских солдат», семерых пленили, а военная техника, в том числе танки, оружие и транспортные средства, захвачены или уничтожены. В армии Мали отказались от комментариев агентству.

Об атаке боевиков на правительственные войска стало известно 26 июля. В генштабе Мали утверждали, что тогда боевикам удалось дать отпор. Спустя два дня туареги сообщили о разгроме колонны правительственных военных и бойцов ЧВК «Вагнер» в ходе боев в городе Тинзауатен на севере Мали. AFP со ссылкой на местного чиновника писало об отступлении малийской армии из населенного пункта и гибели порядка 17 человек. Reuters приводил данные армии, согласно которым погибли двое солдат, а ранения получили еще десять. Также там сообщали об уничтожении около 20 повстанцев и нескольких транспортных средств.

Экс-сотрудник миссии ООН в городе Кидала (расположен в 233 км от Тинзауатена) утверждал, что бои продлились несколько дней, убиты и взяты в плен «по меньшей мере 15 бойцов «Вагнера».

Движение «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» появилось в мае 2021 года, в его состав вошли повстанцы из CMA и «Платформы». Последние вышли оттуда в сентябре 2023 года из-за боестолкновений CMA с правительственными войсками. Нынешнее правительство Мали пришло к власти после переворота в 2020 году.

В ЧВК «Вагнер» утверждали , что ожесточенные бои с боевиками из «Координационного движения Азавад» (CMA) и запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида в Сахеле» (JNIM) длились пять дней — с 22 по 27 июля. Там признали потери, но не уточняли количество погибших, раненых и пленных.

Бойцы ЧВК «Вагнер» обеспечивали безопасность разных структур и месторождений в Мали и других африканских странах в течение нескольких лет. В 2021 году глава российского МИДа Сергей Лавров рассказывал о привлечении малийским правительством «частной военной компании из России» к борьбе с терроризмом. По его словам, российские власти не имели к этому отношения. После попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина летом 2023-го Лавров отмечал, что руководство Мали установило официальные контакты с Москвой, поэтому российские военные инструкторы продолжили там работу.