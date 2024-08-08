МИД Украины назвал досадным решение Нигера о разрыве дипотношений
Решение властей Нигера о разрыве дипломатических отношений с Украиной является досадным и, вероятно, является «жестом солидарности» с теми, кто избрал путь сближения с Россией, говорится в заявлении украинского МИДа.
«Приведенные в заявлении представителя правительства этой страны обвинения в адрес Украины не выдерживают никакой критики, безосновательны и не соответствуют действительности. Досадно, что власти Нигера приняли решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной, не проведя никаких расследований инцидента в Мали и не предоставив никаких доказательств, которые бы касались причин такого шага», — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что Украина исключает любые обвинения в якобы «поддержке ею международного терроризма, нарушении Устава ООН и международного права». Министерство также не исключило, что решение Нигера является «жестом солидарности» с теми, кто избрал путь сближения с Россией.
Нигер объявил о разрыве дипломатических отношений с Украиной 6 августа, обвинив страну в «поддержке террористических группировок». До этого отношения с Киевом также разорвали власти Мали из-за предполагаемой причастности Украины к атаке повстанцев-туарегов. В конце июля они атаковали колонну малийских правительственных войск и воюющих на их стороне бойцов ЧВК «Вагнер». Малийские власти сочли действия Киева нарушением суверенитета страны и поддержкой международного терроризма.
29 июля официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов, выступая в эфире украинского телемарафона, заявил, что малийские повстанцы получили от Украины всю необходимую информацию «и не только информацию», позволившую провести успешную военную операцию против российской ЧВК. Юсов тогда не раскрыл подробностей, назвав информацию «чувствительной» и отметив, что Украина делает «все в рамках международного права».
Накануне в разговоре с Financial Times (FT) он сказал, что не делал «никаких подобных заявлений» о причастности ГУР Украины к нападению. МИД Украины также назвал решение африканских государств поспешным, исключив при этом причастность страны к нападению на колонну ЧВК «Вагнер» в Мали. Как отмечала FT, дипломатический скандал грозит «затмить усилия» Киева по расширению связей на глобальном юге и обеспечению более широкой поддержки его борьбы с Россией.
Колонна правительственных войск Мали в сопровождении бойцов ЧВК «Вагнер» попала в засаду в районе города Тин-Заутин на северо-востоке страны. Как уточняли в ЧВК, бойцы 13-го штурмового отряда ЧВК под руководством командира Сергея Шевченко (позывной «Пруд») и военнослужащие FAMа (Вооруженных сил Мали) на протяжении пяти дней — с 22 по 27 июля — вели ожесточенные бои с боевиками из «Координационного движения Азавад» (CMA) и запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида в Сахеле» (JNIM). Из-за прибытия подкреплений к противнику (численностью до 1000 человек) и массированных атак с использованием тяжелого вооружения ЧВК «Вагнер» и солдаты FAMa понесли потери. Погиб и командир штурмового отряда «Пруд».
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