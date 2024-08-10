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Политика ,  
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Afrique Média рассказал о борьбе украинского спецназа против армии Мали

Afrique Média: украинский спецназ применял дроны против армии Мали
ССО Украины использовали дроны в боях на территории Мали, сообщил телеканал Afrique Média. Экспертам удалось подтвердить, что сбитые дроны были произведены в Украине. Киев исключал свою причастность к атакам в этой стране

Независимые эксперты подтвердили применение силами специальных операций (ССО) Украины дронов в боях против армии Республики Мали на ее территории. Об этом в эфире телеканала Afrique Média сообщил военный корреспондент телеканала Адриан Боэт.

«Сегодня у нас есть доказательство того, что украинцы используют дроны и дроны-камикады здесь, на малийской территории. Я, как эксперт по баллистике, вместе со своими коллегами — специалистами из других областей — подтверждаем, что сегодня мы изучали несколько штук дронов, сбитых малийской армией. Это были дроны украинского производства и производства США», — заявил Боэт.

По его словам, эти беспилотники применяет украинский спецназ, действующий на территории Мали. «Здесь множество ДРГ (диверсионно-разведывательных групп) с Украины, участвующих в тщательно засекреченных операциях против ВС Мали, которые сражаются с террористами», — отметил корреспондент.

Как полагает Боэт именно страны НАТО сегодня используют Украину для нанесения ударов по Мали, «которая восстанавливает свой суверенитет». «Точно можно сказать, что это терроризм и определенная месть со стороны НАТО, и, возможно, французского правительства», — пдчеркнул военкор.

В ГУР Украины заявили, что не говорили о причастности к атаке в Мали
Политика
Андрей Юсов

26 июля генштаб Мали сообщил, что патруль правительственных войск подвергся атаке боевиков в районе города Тин-Заутин на северо-востоке страны, вблизи границы с Алжиром. Спустя два дня повстанцы из племени туарегов заявили, что в ходе боев 25 и 26 июля они разгромили всю колонну малийской армии, а также взяли в плен десятки малийских солдат и воевавших на их стороне «вагнеровцев».

Позднее в ЧВК «Вагнер» подтвердили гибель своих бойцов во время боев с исламистами в Мали. По сообщению группы, бойцы 13-го штурмового отряда ЧВК и военнослужащие FAMа (Вооруженных сил Мали) на протяжении пяти дней — с 22 по 27 июля — вели ожесточенные бои с «тысячей» исламистов из «Координационного движения Азавад» (CMA) и запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида в Сахеле» (JNIM).

29 июля официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов, выступая в эфире украинского телемарафона, заявил, что малийские повстанцы получили от Украины всю необходимую информацию «и не только информацию», позволившую провести успешную военную операцию против российской ЧВК. Позднее он сказал, что не делал «никаких подобных заявлений» о причастности ГУР Украины к нападению.

Тем не менее после его предыдущего заявления о разрыве дипломатических отношений с Украиной объявили Мали и Нигер, обвинившие Киев в «поддержке террористических группировок». МИД Украины назвал решение африканских государств поспешным, также заявив, что Киев непричастен к нападению на колонну ЧВК «Вагнер» в Мали.

О возможной причастности Украины к засаде на колонну ЧВК «Вагнер» в Мали ранее сообщал RT. В частности, телеканал опубликовал в своем телеграм-канале фотографии людей со скрытыми лицами и в военной экипировке. На одном из снимков фигурирует человек, на одежде которого видна нашивка с гербом Украины. RT утверждает, что снимки были сделаны в Африке, а люди на кадрах — «украинские наемники», помогавшие повстанцам-туарегам.

The Times со ссылкой на слитые документы Агентства нацбезопасности США также сообщала, что глава ГУР Украины Кирилл Буданов планировал атаку на ЧВК «Вагнер» в Мали с прошлого года в рамках борьбы с деятельностью ЧВК за рубежом.

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