Le Monde сообщила об обучении повстанцев из Мали на Украине
Украина занималась обучением участников повстанческого движения «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD) из Мали, воюющих с ЧВК «Вагнер». Об этом сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
«Украинские власти сотрудничают с сепаратистами, действующими на севере страны, предоставляя им стратегическую информацию, а также обучая их использованию беспилотников», — пишет издание.
По данным его собеседников, повстанцы также ездили на Украину для обучения.
В конце июля на севере Мали повстанцы из племен туарегов убили и ранили десятки солдат правительственных войск, а также воевавших на их стороне бойцов ЧВК «Вагнер». Представитель CSP Мохамед Эль-Маулуд Рамадан заявил, что «противник понес огромные потери», еще часть малийских солдат и бойцов ЧВК сдались в плен. Бои шли с 22 по 27 июля в окрестностях Тин-Заутина, бойцам ЧВК противостояла 1 тыс. боевиков.
Главное управление разведки Украины подтвердило причастность к гибели бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали. Представитель ведомства Андрей Юсов заявил, что туареги получили необходимую информацию «и не только информацию», позволившую провести успешную военную операцию против российских бойцов.
По мнению представителя российского МИДа Марии Захаровой, Украина неоднократно прибегала и продолжает прибегать к «использованию террористических методов» в российско-украинском конфликте, поэтому тот факт, что Украина сотрудничает с террористическими группировками, не вызывает удивления.
В марте 2012 года в малийской столице Бамако произошел военный переворот. В это время туареги подняли восстание и объявили о создании независимого государства на севере страны. В 2014-м власти и ряд движений туарегов подписали соглашение о прекращении огня, но в стране активизировались группы радикальных исламистов. Действующее правительство Мали пришло к власти путем переворота в 2020 году.
ЧВК «Вагнер» действует в Мали несколько лет, ее бойцы обеспечивали безопасность разных структур и месторождений в этой стране и других африканских государствах. Глава российского МИДа Сергей Лавров еще в 2021 году говорил, что малийское правительство обратилось к «частной военной компании из России» для содействия в борьбе с терроризмом, а правительство России к этому отношения не имело. Летом 2023 года, после попытки мятежа основателя ЧВК Пригожина, Лавров заявил, что кроме отношений с «Вагнером» властями Мали установлены официальные контакты с российским руководством и по их просьбе военные инструкторы продолжат там работу.
Эстония ужесточит таможенный контроль на границе с Россией
Экс-журналистку РБК Оксану Гончарову признали виновной в убийстве мужа
Как сторонники Трампа и Харрис относятся к помощи Украине. Инфографика
Турецкие телеканалы сообщают об обмене заключенными между Россией и США
Эксперты оценили рост цен на ремонт квартир в Москве и Санкт-Петербурге
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в августе 2024 года
Какие автомобили чаще всего угоняют в России
Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $26,2 млрд
Подборка каналов РБК в Telegram