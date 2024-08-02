Повстанцы из племени туарегов, против которых воюют силы малийского правительства и бойцы ЧВК «Вагнер», ездили на Украину для обучения, пишет Le Monde. Киев подтверждал, что помогает движению

Украина занималась обучением участников повстанческого движения «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD) из Мали, воюющих с ЧВК «Вагнер». Об этом сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

«Украинские власти сотрудничают с сепаратистами, действующими на севере страны, предоставляя им стратегическую информацию, а также обучая их использованию беспилотников», — пишет издание.

По данным его собеседников, повстанцы также ездили на Украину для обучения.

В конце июля на севере Мали повстанцы из племен туарегов убили и ранили десятки солдат правительственных войск, а также воевавших на их стороне бойцов ЧВК «Вагнер». Представитель CSP Мохамед Эль-Маулуд Рамадан заявил, что «противник понес огромные потери», еще часть малийских солдат и бойцов ЧВК сдались в плен. Бои шли с 22 по 27 июля в окрестностях Тин-Заутина, бойцам ЧВК противостояла 1 тыс. боевиков.

Главное управление разведки Украины подтвердило причастность к гибели бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали. Представитель ведомства Андрей Юсов заявил, что туареги получили необходимую информацию «и не только информацию», позволившую провести успешную военную операцию против российских бойцов.

По мнению представителя российского МИДа Марии Захаровой, Украина неоднократно прибегала и продолжает прибегать к «использованию террористических методов» в российско-украинском конфликте, поэтому тот факт, что Украина сотрудничает с террористическими группировками, не вызывает удивления.